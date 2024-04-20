Yeni Malatyaspor'da yönetim kurulu üyesi Ahmet Özköse'nin görevine son verildi

"Kulübümüzün önündeki finansal problemlerin çözümü aşamasında, yönetim kurulumuzun büyük gayretleri sonucu olumlu gelişmelerin yaşandığı bugünlerde, yönetim kurulumuzun bu çalışmalarına gölge düşürme maksatlı, Yeni Malatyaspor'umuza zarar verme pahasına, itibarını zedeleyici görüşmeler ve ikili ilişkilere girdiğini öğrendiğimiz yönetim kurulu üyemiz Ahmet Özköse'nin görevine son verilmiş olup Kulüp Disiplin Kurulu'na sevk edilmiştir."

Kulüp Başkanı Adil Gevrek, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

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