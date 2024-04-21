Malatya'da çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
Malatya'da iki grup arasında "laf atma" meselesinden çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.
Malatya'da iki grup arasında "laf atma" meselesinden çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.
Yeşilyurt ilçesi Yakınca Mahallesi'ndeki otelde iki grup arasında "laf atma" yüzünden başlayan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.
Olayda A.Ç. ile D.Ş. bıçakla yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı, kavgayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
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