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        GÜNCELLEME - Malatya'da 23 Nisan kutlamalarında öğrenciye tekme atan şüpheli yakalandı

        Malatya'nın Pütürge ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında bir öğrenciye tekme attığı tespit edilen zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 14:43 Güncelleme: 25.04.2024 - 14:43
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        GÜNCELLEME - Malatya'da 23 Nisan kutlamalarında öğrenciye tekme atan şüpheli yakalandı
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        Malatya'nın Pütürge ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında bir öğrenciye tekme attığı tespit edilen zanlı gözaltına alındı.

        Pütürge Yatılı Bölge Okulu bahçesindeki 23 Nisan kutlamalarını sırasında bir şüphelinin 3. sınıf öğrencisi T.Ş'yi tekmelediği ihbarı üzerine polis çalışma başlattı.

        Ailenin şikayeti üzerine gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen zanlı M.H., ifadesinin alınmasının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğü de olaya ilişkin müfettiş görevlendirerek soruşturma başlattı.

        Okulun güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, 23 Nisan kutlamalarını çekmek için dronu yerde çalıştıran M.H’nin bir balonun drona çarpmasının ardından 3. sınıf öğrencisi T.Ş’yi tekmelemesi, çocuğun yere düşmesi, diğer öğrencilerin arkadaşlarını yerden kaldırması görülüyor.

        - "Personelin işine son verilmiştir"

        Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük, yazılı açıklamasında, bugün sosyal medyada geniş yer bulan ve ilçede gerçekleştiği öne sürülen olayla ilgili yanıltıcı bilgilerin dolaşımı üzerine bir açıklama yapma ihtiyacı hissettiğini belirtti.

        Öncelikle üzücü olaydan etkilenen çocuk ve ailesiyle sürekli iletişim içinde olduklarını aktaran Sülük, şunları kaydetti:

        "Onlara destek olmak en büyük önceliğimizdir. Yaşananlardan ötürü derin üzüntü duyuyor ve ailesine her türlü yardımı sağlamak için hazır olduğumuzu ifade etmek isterim. Bu bağlamda, bahsi geçen kişi belediyemizin çalışanı olmayıp, belediyemize bağlı PÜRAŞ AŞ şirketinde görev almaktaydı. Meydana gelen olayın ardından, şirketimiz tarafından hızla gerçekleştirilen inceleme neticesinde ilgili personelin işine son verilmiştir. PÜRAŞ AŞ ve belediyemiz, konunun her yönüyle aydınlatılması için ilgili kurumlarla sıkı bir işbirliği içinde çalışmalarını sürdürmektedir. Pütürgemizin huzuru ve güvenliği için gerekli tüm adımlar kararlılıkla atılmakta ve süreç dikkatle yönetilmektedir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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