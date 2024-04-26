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        Malatya'da 23 Nisan kutlamalarında tekme atılan öğrenciye geçmiş olsun ziyareti

        AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Pütürge ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları esnasında dron çekimi yapan kişinin tekmeli saldırısına uğrayan çocuğun ailesine geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2024 - 09:41 Güncelleme: 26.04.2024 - 10:03
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        Malatya'da 23 Nisan kutlamalarında tekme atılan öğrenciye geçmiş olsun ziyareti
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        AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Pütürge ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları esnasında dron çekimi yapan kişinin tekmeli saldırısına uğrayan çocuğun ailesine geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

        Ziyarette konuşan Ölmeztoprak, yaşananları üzülerek öğrendiğini belirterek, "Pütürge'de 23 Nisan kutlamaları esnasında bir evladımızın yaşadıklarını üzülerek öğrendik. Adli sürecin hemen başlatıldığı olayı duyar duymaz görüştüğüm ilgililer tarafından da idari süreç başlatılmış ve titizlikle takip edilmekte. Değerli kamuoyumuzu aydınlatmak açısından ilgili birimlerimiz gerekli açıklamaları da basın aracılığıyla paylaşmaktadır." dedi.

        Saldırıya maruz kalan çocuğun, değerler eğitimini çocuklarına en güzel şekilde sunmaya çalışan bir aileye sahip olduğunu anlatan Ölmeztoprak, "Aynı zamanda dört kardeşin en küçüğü. Bu yaşanan üzücü olay esnasında yanında olan kız kardeşiyle de konuştuk. Evlatlarımızın bu süreci psikolojik olarak en az hasarla geçirebilmesi için ailesi her türlü desteği veriyor. Kamuoyundan ise tek ricaları var, en doğal hakları olan yasal süreç ilerlerken , akranlarıyla geçireceği vakitlerde duygusal olarak incinmemesi için hassasiyet gösterilmesi." ifadelerini kullandı.

        Ölmeztoprak, aileye geçmiş olsun dileklerini ileterek, konunun takipçisi olacaklarını bildirdi.

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