Malatya'da ağaç kovuğuna sıkışan yavru yediyi itfaiye kurtardı
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde ağaç kovuğuna sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı.
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde ağaç kovuğuna sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı.
Cemal Gürsel Mahallesinde bir evin bahçesinde bulunan ağaçtan kedi sesi duyan vatandaşlar itfaiyede yardım istedi.
Olay yerine giden Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ağacın gövdesinin bir kısmını keserek kovuğun girişini genişletti.
Yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu kedi yavrusu ağacın kovuğundan çıkarıldı.
Anne kedi yavrusunu alarak bölgeden uzaklaştı.
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