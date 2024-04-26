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        Malatya'da ağaç kovuğuna sıkışan yavru yediyi itfaiye kurtardı

        Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde ağaç kovuğuna sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2024 - 09:39 Güncelleme: 26.04.2024 - 10:04
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        Malatya'da ağaç kovuğuna sıkışan yavru yediyi itfaiye kurtardı
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        Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde ağaç kovuğuna sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı.

        Cemal Gürsel Mahallesinde bir evin bahçesinde bulunan ağaçtan kedi sesi duyan vatandaşlar itfaiyede yardım istedi.

        Olay yerine giden Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ağacın gövdesinin bir kısmını keserek kovuğun girişini genişletti.

        Yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu kedi yavrusu ağacın kovuğundan çıkarıldı.

        Anne kedi yavrusunu alarak bölgeden uzaklaştı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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