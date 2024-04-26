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        Malatya'da 23 Nisan kutlamalarında öğrenciye tekme atan şüpheli hakkında dava açıldı

        Malatya'nın Pütürge ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında bir öğrenciye tekme attığı tespit edilen zanlı hakkında "basit yaralama" suçundan dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2024 - 14:01 Güncelleme: 26.04.2024 - 14:01
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        Malatya'da 23 Nisan kutlamalarında öğrenciye tekme atan şüpheli hakkında dava açıldı
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        Malatya'nın Pütürge ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında bir öğrenciye tekme attığı tespit edilen zanlı hakkında "basit yaralama" suçundan dava açıldı.

        Pütürge Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Pütürge Yatılı Bölge Okulu bahçesindeki 23 Nisan kutlamaları sırasında 3. sınıf öğrencisi T.Ş'yi tekmeleyen M.H. hakkında "basit yaralama" suçundan dava açıldı.

        Dava, ilerleyen günlerde Pütürge Asliye Ceza Mahkemesinde görülecek.

        - Olay

        Pütürge Yatılı Bölge Okulu bahçesindeki 23 Nisan kutlamalarını sırasında, kutlamaları görüntülemek için dronu yerde çalıştıran M.H, bir balonun drona çarpmasının ardından 3. sınıf öğrencisi T.Ş'yi tekmelemiş, ailenin şikayeti üzerine gözaltına alınan zanlı sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğü de olaya ilişkin müfettiş görevlendirerek soruşturma başlatmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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