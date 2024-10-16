Malatya'da deprem anında öğretmenin engelli öğrencisini kucağında taşıması güvenlik kamerasında

Malatya'nın Kale ilçesinde 5,9 büyüklüğündeki deprem anında Mehmet Akif İlkokulu'nda eğitim gören engelli öğrenciyi kucağında taşıyan öğretmenin görüntüsü güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Arapgir ilçesindeki Mehmet Akif İlkokulu'nda eğitim gören A.K, deprem sırasında tahliye olamayınca öğretmeni Şura Özçelik, öğrenciyi yanına giderek kucağına aldı. Özçelik'in A.K'yi güvenli alana alması okulun güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Açıklamada, "Öğretmenlerin hızlı ve doğru müdahaleleri sayesinde öğrenciler tahliye edildi. Öğretmenlerimiz, zor zamanlarda gösterdikleri özveriyle eğitim camiamızın ne kadar güçlü ve fedakar olduğunu bir kez daha ortaya koydu." ifadesi yer aldı.