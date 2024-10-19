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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Malatya'da AK Parti Battalgazi İlçe Kongresi'nde konuştu:

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Yakın bir zamanda iç safları sıklaştıralımla ilgili siyaseten de yaklaşımlar var. Cumhurbaşkanı'mız ve MHP Genel Başkanı'mızın da bu anlamda girişimleri var. Gerçekten kıymetli ve biz de bunları destekleyeceğiz. Ama önce biz ne yapacağız? Teşkilatlar olarak saflarımızı sıklaştıracağız." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2024 - 16:10 Güncelleme: 19.10.2024 - 16:10
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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Malatya'da AK Parti Battalgazi İlçe Kongresi'nde konuştu:
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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Yakın bir zamanda iç safları sıklaştıralımla ilgili siyaseten de yaklaşımlar var. Cumhurbaşkanı'mız ve MHP Genel Başkanı'mızın da bu anlamda girişimleri var. Gerçekten kıymetli ve biz de bunları destekleyeceğiz. Ama önce biz ne yapacağız? Teşkilatlar olarak saflarımızı sıklaştıracağız." dedi.

        Bakan Uraloğlu, Malatya'daki temasları kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er'i ziyaret ederek bir süre görüştü.

        Daha sonra Malatya Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılan AK Parti Battalgazi 8. Olağan İlçe Kongresi'ne katılan Bakan Uraloğlu, Malatya'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kongre sürecinin hayırlı olmasını diledi.

        Bakan Uraloğlu, AK Parti'nin Malatya il ve ilçe teşkilatlarında görev alanlara emekleri için teşekkür ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşmak ve AK Parti'nin milletle bütünleşmesini en üst seviyeye çıkarmak için 8. olağan kongre sürecinin başlatıldığını söyledi.

        AK Parti’de siyasetin sadece hizmet yarışı olduğu anlatan Uraloğlu, "AK Parti, 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışı ile bu yüce milletin gönlüne girmiştir. 2002 yılında yapılan ilk seçimlerde milletimizin desteğiyle tek başına iktidara geldi. 23'üncü yılımızda da umudun, geleceğin ve icraatın adı olarak yolumuza Cumhur İttifakı'mızla beraber devam ediyoruz. Bu noktada Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak 2002 yılından bu yana Türkiye'nin ulaşım ve iletişim altyapısına 277 milyar doların üstünde yatırım gerçekleştirdiğimizi söylemek isterim. Geleceğe birçok yatırım yaptık." diye konuştu.

        Bakan Uraloğlu, Malatya'ya yaptıkları yatırımlardan bahsederek, son 22 yılda kentin ulaşım ve haberleşme altyapısına 82 milyar 346 milyon liralık yatırım gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Geçen yıl 6 Şubat’ta insanlık tarihinin en yıkıcı afetinin yaşandığını belirten Uraloğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

        "Bu vesileyle bir kez daha depremlerde hayatlarını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Depremlerden etkilenen şehirlerimizin bir an önce toparlanması için de elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Karayolları Genel Müdürlüğümüz eliyle depremden etkilenen illerimizde 17 projemizde yaklaşık 26 milyar liralık bütün bölgede çalışmalarımızı yürütüyoruz. Konutların bağlantı yolları. Burada 300 kilometrelik yolu inşallah yapmış olacağız. Sene sonuna kadar da 200 kilometrenin üzerindeki bir bölümünü tamamlamış olacağız. Malatya İkizce'de de 3,8 milyar liralık proje bedeliyle 37,5 kilometrelik yol ağını altyapısıyla farklı seviyeli kavşaklarıyla imalatına başladık bitireceğiz. Bugün itibarıyla 35 kilometrelik kesimde çalışmalara devam ediyoruz. 13 kilometrelik kesimini ise tamamladık. Proje bünyesinde bağlantı yolunun devlet yolu ile kesiştiği ve Malatya için önemli olan OSB'ye de hizmet edecek farklı seviyeli kavşağını inşallah yakında çalışmalarına başlayarak bir an önce bitirmiş olacağız."

        Bakan Uraloğlu, Malatya'nın demir yolu ağlarını geliştirdiklerini, mevcut konvansiyonel hattının bakımını yaparak yenilediklerini ifade etti.

        Türkiye'nin etrafının ateş çemberi olduğunu ifade eden Uraloğlu, konuşmasını şöyle tamamladı:

        "Ben Allah için şuna şahidim ki Cumhurbaşkanı'mız ilk gününden beri sadece 7 Ekim'i kastetmiyorum, öncesinde de gerçekten bu Filistin konusuyla dertlenen, dünyadaki birinci sıradaki insandır desek mübalağa etmiş olmayız. Onun için bu süreçleri yakından takip ediyor ve Allah rızası için ne yapılması gerekirse onu da yapma gayreti içerisinde. Yakın bir zamanda iç safları sıklaştıralımla ilgili siyaseten de yaklaşımlar var. Cumhurbaşkanı'mız ve MHP Genel Başkanı'mızın da bu anlamda girişimleri var. Gerçekten kıymetli ve biz de bunları destekleyeceğiz. Ama önce biz ne yapacağız? Teşkilatlar olarak saflarımızı sıklaştıracağız. Önce ailemizden başlayacağız, bizim çocuğumuzdur diye her şartta bizim gibi düşünmüyor olabilir. Öncelikle onlara sahip çıkacağız. Sonra apartmanımıza sahip çıkacağız. Sonra mahallemize, akrabamıza, ilçemize, ilimize sahip çıkacağız. Şimdi burada sizin yükünüz ağır değerli kardeşlerim. Niye? Siz bu işleri hiçbir karşılık maddi, manevi beklemeden yapıyorsunuz. Elbette manevi karşılığını hep beraber biliyoruz. Onun için sizlerin gayretleri kıymetli. Unutmadan da şunu söyleyeyim, burada olan gerek hanım kardeşlerimiz olsun gerek beyefendi kardeşlerimiz olsun onların siyasette harcadıkları zaman ailelerinden biraz vazgeçtikleri zamandır. Onun için lütfen ailelerinize de bizim selamlarımızı iletin değerli kardeşlerim."

        Kongreye AK Parti Malatya Milletvekilleri Bülent Tüfenkci, Abdurrahman Babacan, İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, AK Parti İl Başkanı Namık Gören ile partililer katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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