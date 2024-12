Meme kanseri anne ve kızı aynı gün yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu

ORHAN YOLDAŞ - Malatya'da aynı gün meme kanseri teşhisi konulan 43 yaşındaki Hanife Ceviz ve 80 yaşındaki annesi Fatma Aslantürk, aynı gün yapılan ameliyatla da sağlıklarına kavuştu.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yaşayan iki çocuk annesi 43 yaşındaki Hanife Ceviz ile 80 yaşındaki annesi Fatma Aslantürk, göğüs bölgesinde elle tespit ettikleri kitle nedeniyle Elbistan Devlet Hastanesine başvurdu.

Tanının konulması ve vücut taramasının ardından anne ve kızını ameliyata aldıklarını, operasyonun başarılı geçtiğini dile getiren Söğütlü, "Ameliyatları Prof. Dr. Burhan Hakan Kanat, Doktor Öğretim Üyesi Bahadır Öndeş ve Doktor Öğretim Üyesi Osman Gökhan Gökdere ile yaptık. Ameliyatlar aynı gün başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. Sağlık durumları şu an gayet iyi. Ameliyatlar yaklaşık 1,5 saat sürdü, anne kız bir arada yatıyor. Anne yaşından dolayı bir gün yoğun bakımda tutuldu. Her ikisinin genel durumu iyi." diye konuştu.

Patolojik tanının önemli olduğuna dikkati çeken Söğütlü, şöyle devam etti:

"Her ikisinde de yaklaşık 2-3 santimetre kitle tespit edildi, tabii patolojik tanı ve sonrasındaki vücut taraması önemli. Her ikisinde de vücut yayılımı yok bu çok önemli iyi bir şey. Genetik çalışmaları ise şu an yapılıyor. Birtakım genetik testlerle hastalığın genetik olup olmadığı ile genetik yatkınlık ortaya konuyor. Genetik testlerin sonuçları alındığında aile taraması ya da bundan sonraki takip planımızı ortaya koyacağız."