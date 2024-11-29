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        Malatya'da kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik denetim yapıldı

        Malatya'da gerçekleştirilen asayiş ve trafik denetimlerinde çeşitli suçlardan aranan 37 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2024 - 13:13 Güncelleme: 29.11.2024 - 13:35
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        Malatya'da kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik denetim yapıldı
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        Malatya'da gerçekleştirilen asayiş ve trafik denetimlerinde çeşitli suçlardan aranan 37 şüpheli yakalandı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, 27 ve 28 Kasım'da kent genelinde kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla 98 ekip, 305 personelle asayiş denetimi yapıldı.

        Gerçekleştirilen uygulama kapsamında 78 park-bahçe, 6 kıraathane, 22 öğrenci yurdunun çevresiyle 75 okul ve çevresi kontrol edildi, 1437 araçla denetlendi, 6 bin 484 kişinin genel bilgi taraması yapıldı.

        Kontrollerde 11 düzensiz göçmen, 14 yoklama kaçağı, 13 hırsızlık zanlısı ile çeşitli suçlardan aranan 10 şüpheli yakalandı, kayıp 2 kişi bulundu ve 71 fişek ele geçirildi.

        Narkotik suçlara yönelik çalışmada ise 12 gram sentetik uyuşturucu, 2 gram esrar ile 11 sentetik hap ele geçirildi, 12 şüpheliye işlem yapıldı.

        Trafik denetimlerinde ise 404 araç sahibi ile sürücüsüne cezai işlem uygulanarak, idari para cezası kesildi, 5 araç trafikten men edildi, 3 sürücünün ehliyetine ise el kondu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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