Malatya'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda bir zanlı yakalandı

Malatya'da düzenlenen operasyonda 45 sikke ile ok ve mızrak uçları ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık suçlarının tespiti ve önlenmesine yönelik çalışma neticesinde şüpheli A.Ö'nün kullandığı araç durduruldu.