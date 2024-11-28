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        Malatya'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda bir zanlı yakalandı

        Malatya'da düzenlenen operasyonda 45 sikke ile ok ve mızrak uçları ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2024 - 21:12 Güncelleme: 28.11.2024 - 21:12
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        Malatya'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda bir zanlı yakalandı
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        Malatya'da düzenlenen operasyonda 45 sikke ile ok ve mızrak uçları ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık suçlarının tespiti ve önlenmesine yönelik çalışma neticesinde şüpheli A.Ö'nün kullandığı araç durduruldu.

        Zanlının üzerinde ve aracında yapılan aramada Roma dönemine ait 7 ok ve mızrak uçları ile 3 yüzük, Bizans-Emevi ve Abbasi dönemlerine ait 45 sikke ile 2 dedektör ele geçirildi.

        Gözaltına alınan A.Ö'nün emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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