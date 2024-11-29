Malatya'da otomobil yayalara çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

MALATYA'nın Doğanşehir ilçesinde, yolun karşısına geçmek isteyenlere otomobilin çarpması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Oluklu Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet, eşi Sultan ve kız kardeşi Rukiye Ekici'ye plakası öğrenilemeyen B.S. yönetimindeki otomobil çarptı. Çarpmanın etkisi ile yola savrulan Rukiye ve Sultan Ekici kaza yerinde yaşamını yitirirken, Mehmet Ekici ise ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen ekipler, Mehmet Ekici'yi Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Sultan Ekici ve görümcesi Rukiye Ekici'nin cenazesi ise kaza yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu’nun morguna gönderildi.