Malatya'da evden hırsızlık yapan zanlı yakalandı.

Kimliği tespit edilen şüpheli F.D. gerçekleştirilen operasyonla yakalandı. Zanlının ikametinde yapılan aramada çalınan ziynet eşyalar ile 12 bin 379 lira ele geçirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Yeşilyurt ilçesine bağlı Molla Kasım Mahallesinde 24 Kasımda meydana gelen evden hırsızlık olayının zanlısının yakalanmasına yönelik Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

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