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        Malatya'da evden hırsızlık yapan zanlı yakalandı

        Malatya'da evden hırsızlık yapan zanlı yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2024 - 17:03 Güncelleme: 28.11.2024 - 17:04
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        Malatya'da evden hırsızlık yapan zanlı yakalandı
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        Malatya'da evden hırsızlık yapan zanlı yakalandı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Yeşilyurt ilçesine bağlı Molla Kasım Mahallesinde 24 Kasımda meydana gelen evden hırsızlık olayının zanlısının yakalanmasına yönelik Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

        Kimliği tespit edilen şüpheli F.D. gerçekleştirilen operasyonla yakalandı. Zanlının ikametinde yapılan aramada çalınan ziynet eşyalar ile 12 bin 379 lira ele geçirildi.

        Gözaltına alınan F.D. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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