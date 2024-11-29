Malatya'da otomobilin çarptığı 2 kadın öldü, 1 kişi yaralandı

Sağlık ekipleri, görümce olan Sultan ve Rukiye Ekici'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

B.S. idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Malatya-Doğanşehir kara yolu Oluklu Mahallesi mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Sultan Ekici, Rukiye Ekici ile Mehmet Ekici'ye çarptı.

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