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        Malatya'da otomobilin çarptığı 2 kadın öldü, 1 kişi yaralandı

        Malatya'da yolun karşısına geçmeye çalışanlara otomobilin çarpması sonucu 2 kadın hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2024 - 21:32 Güncelleme: 29.11.2024 - 21:32
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        Malatya'da otomobilin çarptığı 2 kadın öldü, 1 kişi yaralandı
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        Malatya'da yolun karşısına geçmeye çalışanlara otomobilin çarpması sonucu 2 kadın hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        B.S. idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Malatya-Doğanşehir kara yolu Oluklu Mahallesi mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Sultan Ekici, Rukiye Ekici ile Mehmet Ekici'ye çarptı.

        Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, görümce olan Sultan ve Rukiye Ekici'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Mehmet Ekici ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Kaza yerinden kaçan sürücü, jandarma ekiplerinde yakalandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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