Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri Haberleri

        Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı tutuklandı

        Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 8'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2026 - 09:51 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı tutuklandı

        Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 8'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

        Ekipler, 7 adres ve araçta yaptığı aramada, 1801 sentetik ecza hapı, 80 gram sentetik uyuşturucu, 2 ruhsatsız tabanca ele geçirdi, 10 şüpheliyi yakaladı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran'ı kim yönetecek?
        İran'ı kim yönetecek?
        ABD İran'a saldırıları bir hafta erteledi mi?
        ABD İran'a saldırıları bir hafta erteledi mi?
        İran'dan ABD'ye mesaj: Müzakere etmeyeceğiz
        İran'dan ABD'ye mesaj: Müzakere etmeyeceğiz
        İran, Körfez ülkelerindeki hedeflere saldırıları sürdürüyor
        İran, Körfez ülkelerindeki hedeflere saldırıları sürdürüyor
        İsrail-ABD-İran hattında son durum!
        İsrail-ABD-İran hattında son durum!
        Altın ve gümüş fiyatları arttı
        Altın ve gümüş fiyatları arttı
        3 gümrük kapısında günübirlik yolcu geçişleri karşılıklı olarak durduruldu
        3 gümrük kapısında günübirlik yolcu geçişleri karşılıklı olarak durduruldu
        Küresel petrol fiyatları yükseldi
        Küresel petrol fiyatları yükseldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İran diplomasisi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İran diplomasisi
        Trump: İran'a saldırılar 4 hafta sürebilir
        Trump: İran'a saldırılar 4 hafta sürebilir
        Merkez Bankası'ndan kur dalgalanmalarına karşı önlemler
        Merkez Bankası'ndan kur dalgalanmalarına karşı önlemler
        İki kişiyi öldürmüş sırra kadem basmıştı!
        İki kişiyi öldürmüş sırra kadem basmıştı!
        Aşıklar yurda döndü
        Aşıklar yurda döndü
        Sürücüler dikkat! Dudak uçuklatan trafik cezası!
        Sürücüler dikkat! Dudak uçuklatan trafik cezası!
        2 - 8 Mart haftalık burç yorumları
        2 - 8 Mart haftalık burç yorumları
        Chery yatırımında görüşmeler sürüyor
        Chery yatırımında görüşmeler sürüyor
        "Tedavide sarsıldığım anlar oldu"
        "Tedavide sarsıldığım anlar oldu"
        Domates yedikten sonra bu belirtilere dikkat!
        Domates yedikten sonra bu belirtilere dikkat!
        İşçiler için beyanname süresi başladı
        İşçiler için beyanname süresi başladı
        Ramazan’da uyku düzeni nasıl olmalı?
        Ramazan’da uyku düzeni nasıl olmalı?

        Benzer Haberler

        Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 8 tutuklama
        Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 8 tutuklama
        Malatya'da "Huzur 44" uygulaması
        Malatya'da "Huzur 44" uygulaması
        ESOB Başkanı Keskin'den Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'a esnaf raporu
        ESOB Başkanı Keskin'den Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'a esnaf raporu
        Malatya'da konteynerde yangın
        Malatya'da konteynerde yangın
        Akçadağ Kozluca Derneği'nden iftar programı
        Akçadağ Kozluca Derneği'nden iftar programı
        İnönü Üniversitesi'nde Ezgi dolu Ramazan akşamı
        İnönü Üniversitesi'nde Ezgi dolu Ramazan akşamı