Malatya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 34 HFJ 749 plakalı otomobil ile 44 AEL 895 plakalı otomobil, Malatya Çevre Yolu hava lojmanları kavşağında çarpıştı.

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