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        Malatya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Malatya'nın merkez Yeşilyurt ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2024 - 02:20 Güncelleme: 31.12.2024 - 02:43
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        Malatya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
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        Malatya'nın merkez Yeşilyurt ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 34 HFJ 749 plakalı otomobil ile 44 AEL 895 plakalı otomobil, Malatya Çevre Yolu hava lojmanları kavşağında çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 4 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Yaralılardan 1'i müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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