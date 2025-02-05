Malatya'da horoz dövüştürene 10 bin lira ceza kesildi
Malatya'da düzenlenen operasyonda horoz dövüştüren kişiye 10 bin 385 lira idari para cezası kesildi.
Malatya'da düzenlenen operasyonda horoz dövüştüren kişiye 10 bin 385 lira idari para cezası kesildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar kapsamında, Akçadağ ilçesinde horuz dövüşü yapıldığı belirlenen adrese operasyon düzenlendi.
Yapılana aramada, ruhsatsız 1 tabanca ve 2 av tüfeği, 34 tabanca fişeği, 10 gram kenevir, 1 hassas terazi, 7 dövüş horozu, 3 horoz taşıma çantası ile 1 horoz düvüştürme ringi ele geçirildi.
Şüpheliye horoz dövüştürme eyleminden dolayı Akçadağ İlçe Tarım Müdürlüğünce 10 bin 385 idari para cezası uygulandı.
Şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.
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