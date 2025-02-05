Malatya'da horoz dövüştürene 10 bin lira ceza kesildi

Şüpheliye horoz dövüştürme eyleminden dolayı Akçadağ İlçe Tarım Müdürlüğünce 10 bin 385 idari para cezası uygulandı.

Yapılana aramada, ruhsatsız 1 tabanca ve 2 av tüfeği, 34 tabanca fişeği, 10 gram kenevir, 1 hassas terazi, 7 dövüş horozu, 3 horoz taşıma çantası ile 1 horoz düvüştürme ringi ele geçirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar kapsamında, Akçadağ ilçesinde horuz dövüşü yapıldığı belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

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