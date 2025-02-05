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        Malatya'da horoz dövüştürene 10 bin lira ceza kesildi

        Malatya'da düzenlenen operasyonda horoz dövüştüren kişiye 10 bin 385 lira idari para cezası kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 20:08 Güncelleme: 05.02.2025 - 20:10
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        Malatya'da horoz dövüştürene 10 bin lira ceza kesildi
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        Malatya'da düzenlenen operasyonda horoz dövüştüren kişiye 10 bin 385 lira idari para cezası kesildi.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar kapsamında, Akçadağ ilçesinde horuz dövüşü yapıldığı belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

        Yapılana aramada, ruhsatsız 1 tabanca ve 2 av tüfeği, 34 tabanca fişeği, 10 gram kenevir, 1 hassas terazi, 7 dövüş horozu, 3 horoz taşıma çantası ile 1 horoz düvüştürme ringi ele geçirildi.

        Şüpheliye horoz dövüştürme eyleminden dolayı Akçadağ İlçe Tarım Müdürlüğünce 10 bin 385 idari para cezası uygulandı.

        Şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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