6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN İKİNCİ YILI - Malatya'daki çarşı projesi bu yıl tamamlanacak

YETER ERDİNE - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde neredeyse tamamen yıkılan Malatya'daki iş yerlerinin bulunduğu bölgenin bu yıl içerisinde tamamlanarak kentin ekonomisinin ayağa kaldırılması hedefleniyor.

Akpınar, Halfettin, Dabakhane ve Cevherizade mahallelerinin önemli bölümünü kapsayan, kentin çarşısı olarak bilinen ve depremlerde büyük oranda yıkılan alanın yeniden ekonomiye kazandırılması için yürütülen çalışmalar, Emlak Konut tarafından sürdürülüyor.

Depremden önce yüksek katlı binaların bulunduğu bölge, fore kazık, perde duvar, tünel kalıp ve radye temellerle desteklenmiş zemin artı 2, 3 ve 4 katlı bloklarla donatılıyor.

- 6 bin 410 bağımsız bölüm yapılıyor

Emlak Konut Uygulama Müdürü Yunus Emre Demirkıran, AA muhabirine, Malatya Çarşı Projesi kapsamında toplamda 6 bin 410 bağımsız bölüm ürettiklerini, bunların 3 bin 745'inin dükkan, 2 bin 106'sının ofis, 559'ununsa konut olduğunu söyledi.

Bu bölgede teslimatları peyderpey yapmayı düşündüklerini dile getiren Demirkıran, "Birkaç etapta teslimat düşünüyoruz. İlk önce çevre yoluna doğru bakan bloklarımızın, yaklaşık 6 blokumuz var burada. Bu 6 bloku ve Kuyumcular Çarşısı'nı 2025'in ilk çeyreğinde teslim edeceğiz. Daha sonra peyderpey iç alandaki kısımlarımızı bitirmeyi planlıyoruz. Yine Bakanlığımızın tebliğ ettiği gibi 2025'in sonunda tüm projemizin tamamlanmasını ve teslim edilmesini sağlayacağız." dedi.

- Malatya ticaretine can suyu olacak

Demirkıran, çarşının 6 Şubat depremlerinden önce Malatya'nın adeta can damarı olduğunu vurgulayarak, "Bu bölge adeta ticaretin kalbi olarak, odak noktasıydı. Şu anda yaptığımız proje bu ticaretin ana damarlarının ve kalbinin en iyi şekilde çalışması ve ticaretin en yüksek seviyede devam edebilmesi için tüm estetik, fonksiyonel gereklilikleri sağlayacak, en güzel şekilde tamamlanacak ve daha sonrasında Malatya'nın ticaretine adeta can suyu olacak ve ticaretin eskisinden çok daha iyi şekilde ilerlemesi için mükemmel proje olacak inşallah." diye konuştu.