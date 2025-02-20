Malatya'da don ve buzlanma nedeniyle yarın eğitime ara verildi
Malatya'da don ve buzlanma nedeniyle tüm okullarda eğitime yarın ara verildi.
Malatya'da don ve buzlanma nedeniyle tüm okullarda eğitime yarın ara verildi.
Vali Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, devam eden meteorolojik uyarılar kapsamında don ve buzlanma sebebiyle yarın il genelindeki tüm okullarda eğitim ve öğretime bir gün ara verildiğini duyurdu.
Yavuz, yarın kamu kurumlarındaki engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağını ifade etti.
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