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        Milli güreşçi Servet Angi, Dünya 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'na odaklandı:

        ORHAN YOLDAŞ - Milli güreşçi Servet Angi, bu yıl Sırbistan'da düzenlenecek Dünya 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanmayı hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 11:13 Güncelleme: 11.03.2025 - 11:13
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        Milli güreşçi Servet Angi, Dünya 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'na odaklandı:
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        ORHAN YOLDAŞ - Milli güreşçi Servet Angi, bu yıl Sırbistan'da düzenlenecek Dünya 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanmayı hedefliyor.

        İspanya'nın Pontevedra kentinde geçen yıl 2-8 Eylül tarihlerinde düzenlenen Dünya 20 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stilde gümüş madalya kazanan milli güreşçi Servet Angi, gözünü dünya şampiyonluğuna dikti.

        Katıldığı uluslararası müsabakalarda 4 gümüş ve 1 bronz, ulusal müsabakalarda ise 2 altın, 3 gümüş ve 1 bronz madalya kazanan Angi, bu yıl 21-26 Ekim'de Sırbistan'da düzenlenecek Dünya 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanabilmek için antrenmanlarını sürdürüyor.

        Angi, AA muhabirine, milli takım kampı öncesinde çalışmalarını Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) antrenör eşliğinde sürdürdüğünü söyledi.

        Kayseri Şekerspor Kulübü sporcusu olduğunu belirten Angi, çocukluktan itibaren güreşe merak duyduğunu ve hedefleri doğrultusunda çeşitli madalyalar kazandığını ifade etti.

        - "Dünya şampiyonluğunu kazanmak istiyorum"

        En büyük hedefinin dünya şampiyonluğa olduğunu ifade eden Angi, şunları söyledi:

        "Bu yıl düzenlenecek dünya şampiyonasına katılarak, kürsünün zirvesinde yer almak istiyorum. Şu an antrenmanlarımıza devam ediyoruz. Milli takım kampına uyum süreci için hazırlık kampımızı burada gerçekleştirdik. Ardından milli takımda çalışmalarımıza devam edeceğiz."

        Güreş antrenörü Tekin Özdemir ise Angi'nin gelecek vadeden sporculardan biri olduğunu söyledi.

        Angi'nin hedeflerini bilen disiplinli bir sporcu olduğunu belirten Özdemir, "Diğer sporcularımız gibi üst düzeyde disiplinli, bu işi benimsemiş, nerede olacağını çok iyi bilen bir sporcu. Hedeflerini biliyor, bu hedefler doğrultusunda nerede ne yapacağını, nerede duracağını ve nasıl çalışacağını çok iyi bilen bir sporcu." şeklinde konuştu.

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