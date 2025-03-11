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        Kayısı ihracatı depremden zarar gören Malatya'ya iki yılda 819 milyon dolar kazandırdı

        OKAN COŞKUN - Malatya'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden bu yana kent ekonomisinin can damarı olan kayısıdan, 818 milyon 965 bin dolar gelir elde edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 13:03 Güncelleme: 11.03.2025 - 13:11
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        Kayısı ihracatı depremden zarar gören Malatya'ya iki yılda 819 milyon dolar kazandırdı
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        OKAN COŞKUN - Malatya'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden bu yana kent ekonomisinin can damarı olan kayısıdan, 818 milyon 965 bin dolar gelir elde edildi.

        Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, AA muhabirine, kayısının Avrupa Birliği (AB) coğrafi işaret tesciline sahip olduğunu ve depremlerden sonra ihracat rakamlarındaki artışla birlikte elde edilen gelirin arttığını söyledi.

        Türkiye'deki 22 milyon kayısı ağacının yaklaşık 9 milyonunun Malatya'da bulunduğunu belirten Özcan, 50 bin civarında ailenin geçimini kayısıdan sağladığını ifade etti.

        Özcan, depremlerden sonra kayısı ihracat rakamlarının sürekli arttığını ve üretim yapan çiftçinin yüzünün bu anlamda güldüğünü aktardı.

        Malatya'nın depremlerde fiziki anlamda çok zor dönemler geçirdiğini dile getiren Özcan, şunları kaydetti:

        "Özellikle Malatya, diğer illere kıyasla ticaret akslarında daha fazla zarar gördü. Kentte 130 binin üzerinde bağımsız bölüm ve 17 binin üzerinde iş yeri hasar aldı. Ancak kayısı işletmeleri büyük ölçüde zarar görmedi, OSB'lerde ise ciddi bir yıkım yaşanmadı. Buna karşın perakende sektörü büyük kayıplar verdi. 'Şehirde iyi giden ne var?' diye sorulursa, ekonomik ve sosyolojik açıdan kayısı önemli bir rol üstlendi. Deprem sürecinde kayısı, Malatya'ya önemli katkı sağladı."

        - 2 yılda 818 milyon 965 bin dolar gelir elde edildi

        Malatya kayısının bölgeye de önemli katkılar sunduğunu belirten Özcan, binlerce ailenin bu işten geçimini sağladığını vurguladı.

        Kayısının bölge ve Türkiye için önemli bir ihracat kalemi olduğuna dikkati çeken Özcan, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Son 2 yılda 147 bin 775 ton kayısı ihraç ettik ve toplamda 818 milyon 965 bin dolar gelir elde ettik. Kayısı, hem ekonomik gelir kaynağı hem de sosyolojik açıdan 50 bin ailenin geçim kaynağı olmaya devam ediyor. Türkiye'nin tarım ürünleri ihracatına baktığınızda, kayısının ne kadar önemli bir ürün olduğu bir kez daha ortaya çıkıyor. Bunun yanı sıra kayısı çekirdeğinden de gelir elde ediyoruz. Toplamda 7 bin 919 ton kayısı çekirdeği ihraç ettik ve 30 milyon 506 bin dolar gelir sağladık."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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