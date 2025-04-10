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        Yeni Malatyaspor-Teksüt Bandırmaspor maçının ardından

        Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında deplasmanda Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor'u 3-1 yenen Teksüt Bandırmaspor'da teknik direktör Mustafa Gürsel, "3 puan önemliydi, aldık. Mutluyuz. İnşallah bunu önümüzdeki son 5 haftaya taşırız." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 17:37 Güncelleme: 10.04.2025 - 17:49
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        Yeni Malatyaspor-Teksüt Bandırmaspor maçının ardından
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        Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında deplasmanda Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor'u 3-1 yenen Teksüt Bandırmaspor'da teknik direktör Mustafa Gürsel, "3 puan önemliydi, aldık. Mutluyuz. İnşallah bunu önümüzdeki son 5 haftaya taşırız." dedi.

        Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Gürsel, Yeni Malatyaspor'un ligde zor şartlarda mücadele ettiğini söyledi.

        İlk yarıda hatalı bir şekilde gol yediklerini belirten Gürsel, "Böyle maçlarda girdiğiniz pozisyonlarda ne kadar erken gol bulursan o kadar rahatlarsın. Biz pozisyona girdik ama golü çok çabuk bulamadık. İlk yarının son dakikasında birinci golü bulduk. Sonra ikinci ve üçüncü golleri bulduk. Önemli olan burada kazanmaktı. Kazandık, önümüzdeki hafta pazartesi günkü maçımıza bakacağız. 3 puan önemliydi, aldık. Mutluyuz. İnşallah bunu önümüzdeki son 5 haftaya taşırız." diye konuştu.

        - Yeni Malatyaspor cephesi

        Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor Teknik Sorumlusu Murat Uçkun ise genç bir kadroyla mücadele ettiklerini belirterek, "Futbolda her zaman sonuçları hatalar belirler, genç ve hata yapmaya müsait bir takımız. Sahada emeği geçen oyunculara ve rakip takıma teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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