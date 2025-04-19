TZOB Genel Başkanı Bayraktar, Malatya'da zirai dondan etkilenen kayısı bahçesinde inceleme yaptı

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Malatya'da zirai dondan etkilenen kayısı bahçelerinde inceleme yaptı.

Bayraktar, Akçadağ ilçesine bağlı Ören Mahallesi'nde zirai dondan zarar gören kayısı bahçesini gezdi.

Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Bayraktar, zirai donun bölgedeki etkilerini yerinde görmek için incelemelerde bulunduklarını söyledi.

Kayısının bölge ekonomisi için önemli bir ihracat ürünü olduğuna dikkati çeken Bayraktar, "Büyük bir üzüntü içerisindeyiz, büyük değeri olan, bölgenin ekonomisinin gelişmesine katkı sağlayan bu ürünün zirai dondan büyük zarar gördüğünü tespit ettik." dedi.

Bayraktar, bazı meyve dallarında oluşan yanmanın afetin büyüklüğünü gösterdiğini söyledi.

Bayraktar, daha sonra Yeşilyurt Belediyesi Gedik Sosyal Tesislerinde Vali Yardımcısı Reşit Özer Özdemir, Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit, İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar ve ilçe ziraat odaları temsilcileriyle bir araya geldi.