Doğanşehir'de aşure programı düzenlendi

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure dağıtıldı.

Doğanşehir Kaymakamı Ahmet Fatih Sungur, Belediye Cafe bahçesinde cuma namazı sonrası Darende Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından pişirilen aşureyi vatandaşlara ikram etti.

Programa, Cumhuriyet Savcısı Şehzade Mustafa Sevban Atalay, İlçe Jandarma Komutanı Onur Kırcaer, İlçe Emniyet Müdür vekili Mustafa Tunç, kamu kurum ve kuruluşları ile siyasi partilerin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.