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        Malatya'da düzenlenecek 27. Uluslararası Kayısı Festivali'nin eğlence içerikleri iptal edildi

        Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, 25-27 Temmuz'da düzenlenecek 27. Uluslararası Kayısı Festivali'nin eğlence içerikli tüm etkinliklerinin iptal edildiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2025 - 10:55 Güncelleme: 11.07.2025 - 10:55
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        Malatya'da düzenlenecek 27. Uluslararası Kayısı Festivali'nin eğlence içerikleri iptal edildi
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        Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, 25-27 Temmuz'da düzenlenecek 27. Uluslararası Kayısı Festivali'nin eğlence içerikli tüm etkinliklerinin iptal edildiğini bildirdi.

        Er, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Irak’ın kuzeyindeki Pençe Kilit Harekatı bölgesinde, arama ve tarama faaliyeti sırasında metan gazı zehirlenmesi nedeniyle 12 askerin şehit olduğunu hatırlattı.

        Bu nedenle festivalin eğlence içerikli kısımlarının iptal edildiğini bildiren Er, şunları kaydetti:

        "Hepimizi derinden sarsan bu elim hadiseden dolayı 25-27 Temmuz tarihleri arasında düzenlemeyi planladığımız 27. Uluslararası Kayısı Festivali kapsamındaki konserler, sahne gösterileri, halk oyunları ve eğlence içerikli tüm etkinlikleri iptal ettik. Festivalimiz kapsamında yapmayı planladığımız panel ile sergi gibi sosyal ve kültürel etkinlikler gündemin hassasiyetlerine uygun bir vakarla gerçekleştirilecektir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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