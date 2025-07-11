Malatya'da direğe çarpan otomobil alev aldı: 2 ölü

MALATYA'daaydınlatma direğine çarparak alev alan otomobildeki 2 kişi, yaşamını yitirdi.

Kaza, gece geç saatlerde Elazığ Bulvarı üzerinde meydana geldi. Ozan Uçar (33) yönetimindeki 34 U 0047 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın ardından otomobil alev aldı. Yangını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürülürken, Ozan Uçar ile yanında bulunan Uğur Oğraş'ın (31) öldüğü belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından cansız bedenler otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.