Malatya'da direğe çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti
Malatya'da direğe çarpan otomobildeki 2 kişi yaşamını yitirdi.
Malatya'da direğe çarpan otomobildeki 2 kişi yaşamını yitirdi.
Ozan Uçar (33) idaresindeki 34 U 0047 plakalı otomobil, Malaya-Elazığ kara yolu Yeni Malatya Stadı mevkisinde yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı.
Alev alan otomobil, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Hayatını kaybeden Ozan Uçar ile Uğur Oğraş'ın (31) cenazeleri morga gönderildi.
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