Malatya'da 13 ruhsatsız silah ele geçirildi
Malatya'da 13 ruhsatsız silah ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı.
Malatya'da 13 ruhsatsız silah ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ekipleri, fiziki ve teknik takip sonucu ruhsatsız silah satışı yapan veya bulunduranlara operasyon düzenledi.
Şüphelilere ait ikamet, iş yeri ve araçlarda yapılan aramalarda, 12 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız tüfek, 1 dürbün ele geçirildi.
3 şüpheli gözaltına alındı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.