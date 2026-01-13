Malatya'nın 6 ilçesinde eğitime ara verildi
Malatya'nın 6 ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi.
Akçadağ, Arapgir, Arguvan, Pütürge, Kuluncak ve Doğanşehir ilçelerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor.
İlçelerde kar nedeniyle yarın eğitime ara verilmesi kararlaştırıldı.
