Malatya'da ulaşıma kapanan 86 mahallenin yolu açıldı

Malatya'da kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 86 mahallenin yolu açıldı.

Malatya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye ekipleri, il genelinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle yol açma, tuzlama ve solüsyonlama çalışmalarını sürdürüyor.

Akçadağ'da 23, Arguvan'da 10, Battalgazi'de 3, Darende'de 13, Doğanşehir'de 1, Hekimhan'da 20, Kale'de 4, Kuluncak'ta 3, Pütürge'de 8, Yazıhan'da 1 olmak üzere toplam 86 mahallede 1989 kilometre yol açma çalışması gerçekleştirildi.

Yol açma çalışmalarının yanı sıra kar nedeniyle yolda kalan, evlerine ulaşmakta güçlük çeken ve sağlık sorunu yaşayan vatandaşlara da ulaşan ekipler, ihtiyaç duyan vatandaşlara hızlı şekilde müdahale ederek gerekli yardımları sağladı.