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        Şarampole devrilen traktörün sürücüsü öldü

        MALATYA'nınPütürge ilçesinde şarampole devrilen traktörün sürücüsü Nurettin Kayan (60), yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.07.2025 - 10:19 Güncelleme: 11.07.2025 - 10:25
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        Şarampole devrilen traktörün sürücüsü öldü
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        MALATYA'nınPütürge ilçesinde şarampole devrilen traktörün sürücüsü Nurettin Kayan (60), yaşamını yitirdi.

        Kaza, gece saatlerinde Alihan Mahallesi’nde meydana geldi. Tarladan evine dönen Nurettin Kayan yönetimindeki plakası öğrenilemeyen traktör, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, traktörün altından çıkarılan Kayan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Nurettin Kayan'ın cansız otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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