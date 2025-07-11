Şarampole devrilen traktörün sürücüsü öldü

Kaza, gece saatlerinde Alihan Mahallesi’nde meydana geldi. Tarladan evine dönen Nurettin Kayan yönetimindeki plakası öğrenilemeyen traktör, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, traktörün altından çıkarılan Kayan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Nurettin Kayan'ın cansız otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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