Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Malatya'da sosyal medyadan silah paylaşımı yapan 29 şüpheli yakalandı

        Malatya'da sosyal medyadan silah paylaşımı yapan 29 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2025 - 22:26 Güncelleme: 23.07.2025 - 22:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Malatya'da sosyal medyadan silah paylaşımı yapan 29 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Malatya'da sosyal medyadan silah paylaşımı yapan 29 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş ile Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince sosyal medya platformları ve kamuya açık alanlarda, "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, ruhsatsız ateşli silahlar ile mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma kanununa muhalefet" suçlarını işledikleri belirlenen şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Yapılan aramalarda 5 pompalı tüfek, 2 tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 904 tabanca fişeği, 55 av tüfeği fişeği, 9 paket havalı tabanca fişeği, havalı tüfek, 3 kesici alet ile muşta, ele geçirildi, 29 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Eskişehir'deki yangında 10 şehit
        Eskişehir'deki yangında 10 şehit
        Rusya-Ukrayna görüşmesi sona erdi
        Rusya-Ukrayna görüşmesi sona erdi
        "Başımız sağ olsun"
        "Başımız sağ olsun"
        "Yahudi devletine karşı bitmeyen sorumluluğumuz var"
        "Yahudi devletine karşı bitmeyen sorumluluğumuz var"
        Çocuk yargılanmaları paketi yolda
        Çocuk yargılanmaları paketi yolda
        Galatasaray'dan 3 gollü prova!
        Galatasaray'dan 3 gollü prova!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Tarihi bir Temmuz ayı! Aşırı sıcaklar sürecek
        Tarihi bir Temmuz ayı! Aşırı sıcaklar sürecek
        Aselsan 5 yeni ürününü tanıttı
        Aselsan 5 yeni ürününü tanıttı
        Arda Turan'dan Beşiktaş sözleri: Saygı duymalıyız
        Arda Turan'dan Beşiktaş sözleri: Saygı duymalıyız
        Kamu işçilerinin toplu sözleşmesinde flaş gelişme
        Kamu işçilerinin toplu sözleşmesinde flaş gelişme
        Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olur
        Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olur
        'Ah O Günler'in konuğu Oğuz Çetin: Efsane kariyerini anlattı!
        'Ah O Günler'in konuğu Oğuz Çetin: Efsane kariyerini anlattı!
        Tartışmalı terör maddesi yürürlükten kalktı! Cezaevlerinden tahliyeler başladı
        Tartışmalı terör maddesi yürürlükten kalktı! Cezaevlerinden tahliyeler başladı
        Eurofighter'da ilk imza atıldı
        Eurofighter'da ilk imza atıldı
        Hakan'dan F.Bahçe ve G.Saray cevabı!
        Hakan'dan F.Bahçe ve G.Saray cevabı!
        Yerli sosyal medya platformu Next
        Yerli sosyal medya platformu Next
        Fenerbahçe'ye sponsorluğu ile gündeme gelen Hamdi Ulukaya kimdir?
        Fenerbahçe'ye sponsorluğu ile gündeme gelen Hamdi Ulukaya kimdir?
        Rusya - Ukrayna masasına “Kamçatka" formülü
        Rusya - Ukrayna masasına “Kamçatka" formülü
        Geride 240 milyon dolar bıraktı
        Geride 240 milyon dolar bıraktı

        Benzer Haberler

        Malatya'da askeri araç devrildi; 1 şehit, 1 yaralı
        Malatya'da askeri araç devrildi; 1 şehit, 1 yaralı
        Malatya'da askeri aracın devrilmesi sonucu 1 asker şehit oldu, 1 asker yara...
        Malatya'da askeri aracın devrilmesi sonucu 1 asker şehit oldu, 1 asker yara...
        Malatya'da hava sıcaklığının 5 ila 7 derece artması bekleniyor
        Malatya'da hava sıcaklığının 5 ila 7 derece artması bekleniyor
        Malatya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Malatya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Malatyalı genç üretici lavantayla kıraç araziden gelir sağladı
        Malatyalı genç üretici lavantayla kıraç araziden gelir sağladı
        Darende'de sanat ve eğitim atölyesi açıldı
        Darende'de sanat ve eğitim atölyesi açıldı