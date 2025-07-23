Malatya'da sosyal medyadan silah paylaşımı yapan 29 şüpheli yakalandı

Malatya'da sosyal medyadan silah paylaşımı yapan 29 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş ile Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince sosyal medya platformları ve kamuya açık alanlarda, "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, ruhsatsız ateşli silahlar ile mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma kanununa muhalefet" suçlarını işledikleri belirlenen şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Yapılan aramalarda 5 pompalı tüfek, 2 tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 904 tabanca fişeği, 55 av tüfeği fişeği, 9 paket havalı tabanca fişeği, havalı tüfek, 3 kesici alet ile muşta, ele geçirildi, 29 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.