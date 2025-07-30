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        İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde moleküler patoloji birimi açıldı

        İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Patoloji Anabilim Dalı bünyesinde oluşturulan moleküler patoloji birimi hizmete girdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2025 - 18:36 Güncelleme: 30.07.2025 - 18:36
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        İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde moleküler patoloji birimi açıldı
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        İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Patoloji Anabilim Dalı bünyesinde oluşturulan moleküler patoloji birimi hizmete girdi.

        İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat, açılışta yaptığı konuşmada, birimi 8 yıllık çabanın sonucunda açtıklarını belirterek, "Bu cihaz, onkoloji, hematoloji ve beyin tümörleri gibi alanlarda doğru teşhis ve tedavi için stratejik öneme sahip. Bölge halkının hastanemize güveni artarak devam ediyor." dedi.

        Patoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hasan Gökçe de yeni birimin kanser teşhisinde ve hedefe yönelik tedavilerde yol gösterici olacağını ifade etti.

        Konuşmaların ardından birimin açılışını yapan Akpolat ve Gökçe, laboratuvarlarda incelemede bulundu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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