Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Malatya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Malatya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2025 - 22:28 Güncelleme: 29.07.2025 - 22:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Malatya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Malatya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        İ.H.K. idaresindeki 06 CDT 107 plakalı otomobil, Akçadağ ilçesinde Cezaevi Kavşağı'nda, O.Y. yönetimindeki 44 AGG 268 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan O.Y, M.K. ve Nurhayat Yılmaz (55), ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

        Nurhayat Yılmaz, hastanede hayatını kaybetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump: Rusya'ya 10 gün veriyorum
        Trump: Rusya'ya 10 gün veriyorum
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Tokayev ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Tokayev ile görüştü
        Yeşil vatan savaşçısı Habertürk'e konuştu
        Yeşil vatan savaşçısı Habertürk'e konuştu
        Beşiktaş, KAP'a bildirdi: Gedson Fernandes
        Beşiktaş, KAP'a bildirdi: Gedson Fernandes
        Starmer'dan Filistin devleti açıklaması
        Starmer'dan Filistin devleti açıklaması
        Kurak günler
        Kurak günler
        Fenerbahçe, toplanan imza sayısını açıkladı!
        Fenerbahçe, toplanan imza sayısını açıkladı!
        Eski başbakanla yeni aşk iddiası
        Eski başbakanla yeni aşk iddiası
        Kamu işçisine yeni zam teklifi
        Kamu işçisine yeni zam teklifi
        Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın sözleşmesini uzattı!
        Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın sözleşmesini uzattı!
        Dünyaca ünlü model tatil için Antalya'da
        Dünyaca ünlü model tatil için Antalya'da
        29 Temmuz 2025: Bugün ne oldu?
        29 Temmuz 2025: Bugün ne oldu?
        IMF, Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti
        IMF, Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti
        Kulüpler Birliği'nin yeni başkanı Ertuğrul Doğan!
        Kulüpler Birliği'nin yeni başkanı Ertuğrul Doğan!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        G.Saray'dan Como'nun teklifine yanıt!
        G.Saray'dan Como'nun teklifine yanıt!
        Günlük fiyat marjı düşürüldü
        Günlük fiyat marjı düşürüldü
        Bakan Yumaklı: Sadece Bursa yangını devam ediyor
        Bakan Yumaklı: Sadece Bursa yangını devam ediyor
        Yolsuzluk soruşturması: 25 gözaltı kararı daha
        Yolsuzluk soruşturması: 25 gözaltı kararı daha
        "ABD ile yeni bir LNG anlaşması olabilir"
        "ABD ile yeni bir LNG anlaşması olabilir"

        Benzer Haberler

        GÜNCELLEME - Malatya'nın Pütürge ve Doğanyol ilçelerindeki orman yangınları...
        GÜNCELLEME - Malatya'nın Pütürge ve Doğanyol ilçelerindeki orman yangınları...
        Malatya'nın Pütürge ve Doğanyol ilçelerindeki orman yangınlarına müdahale e...
        Malatya'nın Pütürge ve Doğanyol ilçelerindeki orman yangınlarına müdahale e...
        Malatya'da "Aile Yaşam Becerileri" eğitimi verildi
        Malatya'da "Aile Yaşam Becerileri" eğitimi verildi
        Atasının taş ustalığı mirasını heykeltıraşlığa dönüştürdü
        Atasının taş ustalığı mirasını heykeltıraşlığa dönüştürdü
        Malatya'nın su kaynakları son 10 yılın en düşük seviyesine geriledi
        Malatya'nın su kaynakları son 10 yılın en düşük seviyesine geriledi
        Doğanşehir Kaymakamı Sungur, LGS'de başarılı olan öğrencileri kabul etti
        Doğanşehir Kaymakamı Sungur, LGS'de başarılı olan öğrencileri kabul etti