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        Doğanşehir'de market ve fırınlar denetlendi

        Malatya Doğanşehir ilçesinde zabıta ekipleri market ve fırınlarda denetim gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2025 - 10:50 Güncelleme: 30.07.2025 - 10:50
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        Doğanşehir'de market ve fırınlar denetlendi
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        Malatya Doğanşehir ilçesinde zabıta ekipleri market ve fırınlarda denetim gerçekleştirdi.

        İlçedeki marketlerde ürünlerin son kullanma tarihini kontrol eden ekipler, fırınlarda ise ekmeklerin gramajlarını denetledi.

        Hijyen standartlarını da denetleyen ekipler, kurallara uymayan işletmelere cezai işlem uyguluyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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