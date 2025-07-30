Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        İnönü Üniversitesinden 3 akademisyene Kırgız Cumhuriyeti Devlet Nişanı ile Onur Belgesi verildi

        Kırgızistan tarafından ülkelerinde organ naklindeki gelişmelere katkıda bulunmaları dolayısıyla Malatya İnönü Üniversitesinden 3 akademisyene Devlet Nişanı ve Onur Belgesi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2025 - 15:07 Güncelleme: 30.07.2025 - 15:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        İnönü Üniversitesinden 3 akademisyene Kırgız Cumhuriyeti Devlet Nişanı ile Onur Belgesi verildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kırgızistan tarafından ülkelerinde organ naklindeki gelişmelere katkıda bulunmaları dolayısıyla Malatya İnönü Üniversitesinden 3 akademisyene Devlet Nişanı ve Onur Belgesi verildi.

        İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat, Senato Salonu'ndaki programda yaptığı konuşmada, üniversitelerinin karaciğer nakli başta olmak üzere sağlıkta dünya markası olma yolunda ilerlediğini dile getirdi.

        Canlı vericili karaciğer naklinde Türkiye ve Avrupa'da birinci, dünyada bazen birinci bazen ikinci sırada yer aldıklarını anlatan Akpolat, "Bugüne kadar yapılan karaciğer nakli sayımız 4 bin 100'e dayanmış durumda. Bu sayının dünyada bir rekoru temsil ettiğini vurgulamak isterim. Kırgız Cumhuriyeti ile üniversitemiz arasında başlatılan akademik işbirliği sonucu çeşitli branşlarda Kırgız sağlık çalışanlarını eğittik." ifadelerini kullandı.

        Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Ruslan Kazakbaev, üstün mesleki bilgi ve birikimleriyle ülkelerindeki vatandaşlara sağlık hizmeti vererek sıhhat bulmalarını sağlayan Türk doktorlara şükranlarını sunduğunu söyledi.

        Türkiye ile ülkeleri arasında sağlık alanındaki işbirliğinin her geçen gün geliştiğine işaret eden Kazakbaev, şöyle konuştu:

        "İşbirliğinin gelişmesine ivme kazandıran etken, Ağustos 2020'de açılışı yapılan, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın adını taşıyan Bişkek Kırgız-Türk Dostluk Hastanesinin inşası olmuştur. Ağustos 2023'te Türk doktorların katılımıyla ilk böbrek nakli gerçekleştirildi. 2024 yılında ise karaciğer ameliyatları da başarıyla gerçekleşti. Bu yıl 6 Nisan'da Türkiye'den gelen organ nakli ekibi, kronik böbrek yetmezliği bulunan 2 Kırgızistan vatandaşına böbrek nakli ameliyatı yaptı. Turgut Özal Tıp Merkezi gibi Türkiye'nin önde gelen sağlık kuruluşlarında, organ nakli gibi ileri düzeyde uzmanlık alanlarında 76 Kırgız hekim eğitim aldı."

        Eski İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ise "Kırgızistan'da hem karaciğer naklini hem de çocuk kök hücre kemik iliği naklini başlattık." dedi.

        Karaciğer Nakli Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Sezai Yılmaz da Bişkek'e karaciğer nakli için ekip arkadaşlarıyla gittiklerini, ameliyatların başarılı geçtiğini belirtti.

        Konuşmaların ardından Büyükelçi Kazakbaev, Rektör Prof. Dr. Nusret Akpolat'a teşekkür belgesi, Prof. Dr. Ahmet Kızılay'a Kırgız Cumhuriyeti Dostluk Nişanı ve Onur Belgesi, Prof. Dr. Sezai Yılmaz ile Turgut Özal Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adil Başkıran'a da Onur Belgesi takdim etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Komisyondaki isimleri yarın açıklayacağız"
        "Komisyondaki isimleri yarın açıklayacağız"
        Rusya'da deprem, Japonya'da tsunami uyarısı!
        Rusya'da deprem, Japonya'da tsunami uyarısı!
        Dünya tarihindeki en büyük depremler
        Dünya tarihindeki en büyük depremler
        Fenerbahçe'den tarihi sponsorluk anlaşması!
        Fenerbahçe'den tarihi sponsorluk anlaşması!
        Fed'in faiz kararı ne olur? 32 yıl sonra ilk gerçekleşebilir
        Fed'in faiz kararı ne olur? 32 yıl sonra ilk gerçekleşebilir
        G.Saray Osimhen'e kavuşuyor! İşte geliş saati
        G.Saray Osimhen'e kavuşuyor! İşte geliş saati
        Yakıt deposu patladı! 10 yaşındaki Berat hayatını kaybetti!
        Yakıt deposu patladı! 10 yaşındaki Berat hayatını kaybetti!
        Enflasyonu da kuru da katladı!
        Enflasyonu da kuru da katladı!
        Otobüstekileri son anda yolcu kurtardı!
        Otobüstekileri son anda yolcu kurtardı!
        Emerson'dan Beşiktaş itirafı!
        Emerson'dan Beşiktaş itirafı!
        Çeçen uyruklu öğrencinin şüpheli ölümü!
        Çeçen uyruklu öğrencinin şüpheli ölümü!
        Bursa yangını kontrol altında!
        Bursa yangını kontrol altında!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Gece yarısı silah sesleri yankılandı! Ölü ve yaralılar var!
        Gece yarısı silah sesleri yankılandı! Ölü ve yaralılar var!
        "Nükleer projesinde Kanada, Çin ve Güney Kore ile de görüşüyoruz"
        "Nükleer projesinde Kanada, Çin ve Güney Kore ile de görüşüyoruz"
        Hediye tankeri köy halkı için kabul etti
        Hediye tankeri köy halkı için kabul etti
        Koç Holding'den 160 milyon dolarlık marina hamlesi
        Koç Holding'den 160 milyon dolarlık marina hamlesi
        TÜHİS'in son teklifi ne anlama geliyor
        TÜHİS'in son teklifi ne anlama geliyor
        Türkiye'de beklenen yaşam süresi 78,1 yıl
        Türkiye'de beklenen yaşam süresi 78,1 yıl
        Günlük alışkanlıklarla sağlıklı bir duruş mümkün!
        Günlük alışkanlıklarla sağlıklı bir duruş mümkün!

        Benzer Haberler

        Yabancı öğrenciler öğrendikleri Türkçeyi yaz okulunda pekiştiriyor
        Yabancı öğrenciler öğrendikleri Türkçeyi yaz okulunda pekiştiriyor
        Doğanşehir'de market ve fırınlar denetlendi
        Doğanşehir'de market ve fırınlar denetlendi
        Malatya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Malatya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        GÜNCELLEME - Malatya'nın Pütürge ve Doğanyol ilçelerindeki orman yangınları...
        GÜNCELLEME - Malatya'nın Pütürge ve Doğanyol ilçelerindeki orman yangınları...
        Malatya'nın Pütürge ve Doğanyol ilçelerindeki orman yangınlarına müdahale e...
        Malatya'nın Pütürge ve Doğanyol ilçelerindeki orman yangınlarına müdahale e...
        Malatya'da "Aile Yaşam Becerileri" eğitimi verildi
        Malatya'da "Aile Yaşam Becerileri" eğitimi verildi