Vali Yavuz, muhtarlarla bir araya geldi

Malatya Valisi Seddar Yavuz, Battalgazi ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi.

Yavuz, Şehit Oğuzhan Günaydın Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen programda, muhtarların taleplerini dinledi.

6 Şubat 2023'teki depremlerden sonra Malatya için seferberlik ruhuyla çalıştıklarını belirten Yavuz, şunları kaydetti:

"Sorunlarımız elbette var ama büyük ölçüde işlerimizi yoluna koyduk. Özellikle şehir merkezinde, geleceğe dönük, çocuklarımıza miras bırakacağımız bir Malatya inşa ediyoruz. Bizim medeniyetimiz istişare kültürüdür. 'Ben bilirim' anlayışı yerine, hep birlikte konuşarak ama doğru bildiklerimizden de taviz vermeden hareket etmek zorundayız. Farklı görüşler olabilir, önemli olan ortak bir akılda buluşmaktır. Biz sonuç odaklı bir anlayışı esas alıyoruz. Süreç değil, sonuç önemli. Yazmak, istemek, şikayet etmek değil, çözüm üretmek zorundayız. Malatya, demokrasinin en yüksek sesle yaşandığı şehirlerden biridir. Ancak çok seslilik içinde bir ortak karar çıkaramazsak, vakit kaybı yaşarız. Bu da şehre zarar verir. Bu yüzden konuşacağız, karar alacağız ve hep birlikte uygulayacağız. Kararlar ortak olacak ve hepimiz bu kararların arkasında duracağız."