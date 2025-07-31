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        Vali Yavuz, muhtarlarla bir araya geldi

        Malatya Valisi Seddar Yavuz, Battalgazi ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2025 - 08:42 Güncelleme: 31.07.2025 - 08:42
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        Vali Yavuz, muhtarlarla bir araya geldi
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        Malatya Valisi Seddar Yavuz, Battalgazi ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi.

        Yavuz, Şehit Oğuzhan Günaydın Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen programda, muhtarların taleplerini dinledi.

        6 Şubat 2023'teki depremlerden sonra Malatya için seferberlik ruhuyla çalıştıklarını belirten Yavuz, şunları kaydetti:

        "Sorunlarımız elbette var ama büyük ölçüde işlerimizi yoluna koyduk. Özellikle şehir merkezinde, geleceğe dönük, çocuklarımıza miras bırakacağımız bir Malatya inşa ediyoruz. Bizim medeniyetimiz istişare kültürüdür. 'Ben bilirim' anlayışı yerine, hep birlikte konuşarak ama doğru bildiklerimizden de taviz vermeden hareket etmek zorundayız. Farklı görüşler olabilir, önemli olan ortak bir akılda buluşmaktır. Biz sonuç odaklı bir anlayışı esas alıyoruz. Süreç değil, sonuç önemli. Yazmak, istemek, şikayet etmek değil, çözüm üretmek zorundayız. Malatya, demokrasinin en yüksek sesle yaşandığı şehirlerden biridir. Ancak çok seslilik içinde bir ortak karar çıkaramazsak, vakit kaybı yaşarız. Bu da şehre zarar verir. Bu yüzden konuşacağız, karar alacağız ve hep birlikte uygulayacağız. Kararlar ortak olacak ve hepimiz bu kararların arkasında duracağız."

        Malatya'nın 2026'da turizm de atılım yaşayacağını aktaran Yavuz, çalışmaları sürdürdüklerini ifade etti.

        Toplantıya, vali yardımcıları Bilal Basrı, Ali Açıkgöz, Battalgazi Kaymakamı Erkan Savar, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Kıdemli Albay Cihan Çetin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Vekili Cengiz Başer, AFAD İl Müdürü Serdal Türker, Büyükşehir Genel Sekreter Yardımcısı Nusret Mum, MASKİ Genel Müdürü Sinan Çeçen, Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın ve kurum amirleri katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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