Klasik otomobil tutkunları Malatya'da buluştu

Vatandaşların da ilgi gösterdiği etkinlikte, klasik otomobil tutkunları vatandaşlarla sohbet etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Klasik Mercedes Malatya Kulübü tarafından Sanat Sokağı'nda organize edilen etkinlikte Hatay, Konya, Ankara, Yozgat, Kayseri, Sivas, Elazığ ve Nevşehir'den gelen klasik mercedes tutkunları bir araya geldi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.