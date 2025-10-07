Habertürk
Habertürk
        Klasik otomobil tutkunları Malatya'da buluştu

        Klasik otomobil tutkunları Malatya'da buluştu

        Malatya'da, 8 ilden gelen klasik mercedes tutkunları sevenleriyle buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2025 - 08:53 Güncelleme: 07.10.2025 - 08:59
        Klasik otomobil tutkunları Malatya'da buluştu
        Malatya'da, 8 ilden gelen klasik mercedes tutkunları sevenleriyle buluştu.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Klasik Mercedes Malatya Kulübü tarafından Sanat Sokağı'nda organize edilen etkinlikte Hatay, Konya, Ankara, Yozgat, Kayseri, Sivas, Elazığ ve Nevşehir'den gelen klasik mercedes tutkunları bir araya geldi.

        Vatandaşların da ilgi gösterdiği etkinlikte, klasik otomobil tutkunları vatandaşlarla sohbet etti.

        Klasik otomobil tutkunları, vatandaşların otomobilleri tanıması için bilgilendirmede bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

