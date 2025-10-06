Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Malatya'da asayiş olayları geçen yıla oranla yüzde 14 azaldı

        Malatya Valisi Seddar Yavuz, kentte geçen yıla oranla asayiş verilerinin yüzde 14 azaldığını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2025 - 12:35 Güncelleme: 06.10.2025 - 12:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Malatya'da asayiş olayları geçen yıla oranla yüzde 14 azaldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Malatya Valisi Seddar Yavuz, kentte geçen yıla oranla asayiş verilerinin yüzde 14 azaldığını söyledi.

        Yavuz, Malatya Valiliği binasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kentte suç oranlarının azalması için çalıştıklarını ifade etti.

        Polis ve jandarma ekiplerinin sahada gece gündüz çalıştığını aktaran Vali Yavuz, şunları kaydetti:

        "Çocuklarımıza ve gençlerimize musallat olan zehir tacirleriyle, yani narkotik suçlarla mücadelemizde kararlıkla devam ediyor. Özellikle göreve başladığımız andan itibaren başta sokak hakimiyeti olmak üzere yani sokak satıcıları planlı, projeli çalışmalarla birlikte ciddi bir mesafe aldığımızı sizler de görüyorsunuz, vatandaşımızda hissediyor. 2024-2025 yılları kıyasladığımızda ise yüzde 14,3 oranında asayiş olaylarında bir azalış sağlanmıştır."

        Vali Yavuz, kentteki asayiş olayları ve trafik kazalarının alt seviyelere indirilmesi için çalışmalara devam edeceklerini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        12'nci kattaki yük asansörü ikiye ayrıldı!
        12'nci kattaki yük asansörü ikiye ayrıldı!
        Fransa Başbakanı Lecornu istifa etti
        Fransa Başbakanı Lecornu istifa etti
        Sergen Yalçın'la yine boş dönmedi!
        Sergen Yalçın'la yine boş dönmedi!
        Gazze'de son durum nedir?
        Gazze'de son durum nedir?
        İptal edilen golde karar doğru mu?
        İptal edilen golde karar doğru mu?
        Motosiklet kaskıyla dövülerek öldürüldü!
        Motosiklet kaskıyla dövülerek öldürüldü!
        Özel forma babaya!
        Özel forma babaya!
        'Minik Serçe' hayranlarını kırmadı
        'Minik Serçe' hayranlarını kırmadı
        Karahantepe'de tarihte bir ilk!
        Karahantepe'de tarihte bir ilk!
        "Bu mücadeleyle şampiyonluğa oynayamaz"
        "Bu mücadeleyle şampiyonluğa oynayamaz"
        81 yaşındaydı... Yolda yürüyordu... Öldüren manevra!
        81 yaşındaydı... Yolda yürüyordu... Öldüren manevra!
        İstanbul Altın Rafinerisi AŞ ve bağlı şirketlere operasyon
        İstanbul Altın Rafinerisi AŞ ve bağlı şirketlere operasyon
        Ocakta maaş zamları ne kadar olacak?
        Ocakta maaş zamları ne kadar olacak?
        İzmir'de 2 kadın cinayeti!
        İzmir'de 2 kadın cinayeti!
        Dayısı ile yengesini katletmişti... Cezaevinde ölüm!
        Dayısı ile yengesini katletmişti... Cezaevinde ölüm!
        'İtalya ile ikincilik için yarışıyoruz'
        'İtalya ile ikincilik için yarışıyoruz'
        Kastamonu'nun ilginç rekoru
        Kastamonu'nun ilginç rekoru
        7 Ekim Dolunay'ının burçlara etkisi
        7 Ekim Dolunay'ının burçlara etkisi
        Emlakta fahiş fiyat artışına 172 milyon lira ceza
        Emlakta fahiş fiyat artışına 172 milyon lira ceza

        Benzer Haberler

        İsrail'in Gazze ve Küresel Sumud Filosu'na saldırıları protesto edildi
        İsrail'in Gazze ve Küresel Sumud Filosu'na saldırıları protesto edildi
        Malatya'daki trafik kazasında 1 kişi yaralandı
        Malatya'daki trafik kazasında 1 kişi yaralandı
        GÜNCELLEME - Malatya'da freni arızalanan kamyon 7 konteyner iş yerine çarpt...
        GÜNCELLEME - Malatya'da freni arızalanan kamyon 7 konteyner iş yerine çarpt...
        Malatya'da 13 kilo 560 gram kenevir ele geçirildi
        Malatya'da 13 kilo 560 gram kenevir ele geçirildi
        ASELSAN'ın Tekno Macera TIR'ı Malatya'da
        ASELSAN'ın Tekno Macera TIR'ı Malatya'da
        Kültür Yolu Festivali Malatya'da devam ediyor
        Kültür Yolu Festivali Malatya'da devam ediyor