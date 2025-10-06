Malatya'da asayiş olayları geçen yıla oranla yüzde 14 azaldı

Malatya Valisi Seddar Yavuz, kentte geçen yıla oranla asayiş verilerinin yüzde 14 azaldığını söyledi.

Yavuz, Malatya Valiliği binasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kentte suç oranlarının azalması için çalıştıklarını ifade etti.

Polis ve jandarma ekiplerinin sahada gece gündüz çalıştığını aktaran Vali Yavuz, şunları kaydetti:

"Çocuklarımıza ve gençlerimize musallat olan zehir tacirleriyle, yani narkotik suçlarla mücadelemizde kararlıkla devam ediyor. Özellikle göreve başladığımız andan itibaren başta sokak hakimiyeti olmak üzere yani sokak satıcıları planlı, projeli çalışmalarla birlikte ciddi bir mesafe aldığımızı sizler de görüyorsunuz, vatandaşımızda hissediyor. 2024-2025 yılları kıyasladığımızda ise yüzde 14,3 oranında asayiş olaylarında bir azalış sağlanmıştır."

Vali Yavuz, kentteki asayiş olayları ve trafik kazalarının alt seviyelere indirilmesi için çalışmalara devam edeceklerini sözlerine ekledi.