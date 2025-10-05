Malatya'da 13 kilo 560 gram kenevir ele geçirildi

Yavuz, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Yeşilyurt ilçesindeki bir adreste yaptığı aramada, 13 kilo 560 gram kenevir ele geçirildiğini bildirerek, 1 şüphelinin yakalandığını kaydetti.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, kentte uyuşturucu imal eden ve satanların yakalanmasına yönelik çalışmanın sürdüğünü ifade etti.

