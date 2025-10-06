Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Malatya'da "Sessiz Kalmayalım, Gazze'ye Umut Olalım" kampanyası başlatıldı

        Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Gazze'ye destek amacıyla "Sessiz Kalmayalım, Gazze'ye Umut Olalım" kampanyası başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2025 - 23:56 Güncelleme: 06.10.2025 - 23:56
        Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Gazze'ye destek amacıyla "Sessiz Kalmayalım, Gazze'ye Umut Olalım" kampanyası başlatıldı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Sami Er'in de bir aylık maaşını bağışladığı, belediyeye bağlı market ve sosyal tesislerin de yarın elde edeceği günlük cirosunun kampanyaya dahil edileceği belirtildi.

        Kent genelinde 7 Ekim'de başlayacak kampanya 7 Kasım'da sona erecek.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, şunları kaydetti:

        "Bu kapsamda, 7 Ekim Salı günü Esenlik marketlerimiz ve BELSOS tesislerimizin elde edeceği tüm ciroyu Gazze'deki mazlumlara bağışlıyoruz. Kıymetli iş insanlarımızın ve hemşehrilerimizin de kampanya hesabımıza katkı sunarak, Gazzeli kardeşlerimize destek olmalarını bekliyoruz."

        Açıklamada, vatandaşların bağışlarını "Gazze" açıklamasıyla Malatya Büyükşehir Belediyesi'ne ait "TR66 0001 5001 5800 7290 4824 76" hesabına yapabileceği bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

