Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 11 zanlı tutuklandı

        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 12 zanlıdan 11'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2025 - 17:18 Güncelleme: 12.11.2025 - 17:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 11 zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 12 zanlıdan 11'i tutuklandı.

        Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yapılan fiziki ve teknik takip neticesinde operasyon düzenlendi.

        Operasyonda 10 bin 361 sentetik ecza hap, 1 kilo 280 gram sentetik uyuşturucu, 18 gram esrar ile 2 hassas terazi ele geçirildi, 12 şüpheli yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edilen 12 şüpheliden 11'i tutuklandı, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Emlak vergisine düzenleme geliyor
        Emlak vergisine düzenleme geliyor
        Askeri kargo uçağı Gürcistan'da düştü! 20 şehit
        Askeri kargo uçağı Gürcistan'da düştü! 20 şehit
        20 şehidimizin ailelerine acı haber verildi... Yüreğimize gömüyoruz
        20 şehidimizin ailelerine acı haber verildi... Yüreğimize gömüyoruz
        12 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        12 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        Ülkelerden taziye mesajları
        Ülkelerden taziye mesajları
        38 yıla kadar hapsi istendi
        38 yıla kadar hapsi istendi
        Melisa Şengül'ün ölümüyle ilgili 2 kişi serbest
        Melisa Şengül'ün ölümüyle ilgili 2 kişi serbest
        5 kişi ölmüş, 63 kişi yaralanmıştı... Lokantadaki patlamada karar!
        5 kişi ölmüş, 63 kişi yaralanmıştı... Lokantadaki patlamada karar!
        TFF'den Ersin Destanoğlu ve Necip Uysal kararı!
        TFF'den Ersin Destanoğlu ve Necip Uysal kararı!
        Tekne ters döndü... O anlar kamerada! Öldüren alabora!
        Tekne ters döndü... O anlar kamerada! Öldüren alabora!
        "Sapla samanın ayrılması lazım"
        "Sapla samanın ayrılması lazım"
        Kuzgunların izlenmesiyle bulundular
        Kuzgunların izlenmesiyle bulundular
        Trump'tan Herzog'a "Netanyahu'yu affet" mektubu
        Trump'tan Herzog'a "Netanyahu'yu affet" mektubu
        Kredi kartlarına gece kısıtlaması mı getirildi?
        Kredi kartlarına gece kısıtlaması mı getirildi?
        İBB “yolsuzluk” soruşturması tamamlandı!
        İBB “yolsuzluk” soruşturması tamamlandı!
        Soruşturma nasıl başladı?
        Soruşturma nasıl başladı?
        Kenan Yıldız için flaş gelişme: Anlaşma sağlayamadı!
        Kenan Yıldız için flaş gelişme: Anlaşma sağlayamadı!
        "Enkazların üzerinde top oynayamazsın!"
        "Enkazların üzerinde top oynayamazsın!"
        Önce Melisa'yı vurmuş... 3 seri cinayet!
        Önce Melisa'yı vurmuş... 3 seri cinayet!

        Benzer Haberler

        Malatya Tarım ve Orman Müdürlüğünden kayısı üreticilerine hastalık uyarısı
        Malatya Tarım ve Orman Müdürlüğünden kayısı üreticilerine hastalık uyarısı
        Malatya Büyükşehir Belediyesi'nden tarımda kapalı sulama sistemine destek
        Malatya Büyükşehir Belediyesi'nden tarımda kapalı sulama sistemine destek
        Akçadağ'da 21 bin dekarlık alana sulama desteği
        Akçadağ'da 21 bin dekarlık alana sulama desteği
        Başkan Sami Er'den Şehit askerler için taziye mesajı
        Başkan Sami Er'den Şehit askerler için taziye mesajı
        Malatya Havalimanı'nda Ekim ayında 70 bin 548 yolcuya hizmet verildi
        Malatya Havalimanı'nda Ekim ayında 70 bin 548 yolcuya hizmet verildi
        Tarihi Ansır Mağaraları korku mağarasına dönüştü
        Tarihi Ansır Mağaraları korku mağarasına dönüştü