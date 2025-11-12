Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 11 zanlı tutuklandı

Operasyonda 10 bin 361 sentetik ecza hap, 1 kilo 280 gram sentetik uyuşturucu, 18 gram esrar ile 2 hassas terazi ele geçirildi, 12 şüpheli yakalandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yapılan fiziki ve teknik takip neticesinde operasyon düzenlendi.

