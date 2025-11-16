Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Türk akademisyene Beethoven Uluslararası Müzik Yarışması'ndan ödül

        YETER ERDİNE - İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Müzik Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Güneş Açıkgöz'ün hazırladığı kapriçyo (çalgı veya ses için bestelenmiş, serbest biçimde parça), Beethoven Uluslararası Müzik Yarışması'nda "en iyi senfonik eser" ödülüne layık görüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2025 - 11:16 Güncelleme: 16.11.2025 - 11:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türk akademisyene Beethoven Uluslararası Müzik Yarışması'ndan ödül
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        YETER ERDİNE - İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Müzik Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Güneş Açıkgöz'ün hazırladığı kapriçyo (çalgı veya ses için bestelenmiş, serbest biçimde parça), Beethoven Uluslararası Müzik Yarışması'nda "en iyi senfonik eser" ödülüne layık görüldü.

        Doç. Dr. Mehmet Güneş Açıkgöz'ün Türk gelin alma geleneğini anlattığı 6 dakikalık "Gelin Alma Kapriçyosu", İngiltere merkezli Beethoven Uluslararası Müzik Yarışması'nda 60'tan fazla ülkeden besteci ve müzisyenin eserleriyle yarıştı.

        "Kız tarafı"nın hüznünün, "erkek tarafı"nın coşkusunun yerel ve batı müziğinin çok sesliliğiyle birleştirildiği kapriçyo, "en iyi senfonik eser" ödülüne layık görüldü.

        Açıkgöz, AA muhabirine, hazırladığı kapriçyonun Türk geleneklerindeki bir ritüeli anlattığını belirtti.

        Türk düğünlerinde bir tarafta hüzün, bir tarafta da coşkunun olduğunu dile getiren Açıkgöz, şöyle konuştu:

        "Biz halk dilinde 'kız tarafı' ve 'erkek tarafı' diye bir kullanım yapıyoruz. Bu taraflardan kız tarafının hafif bir burukluğu var. Ama her ne olursa olsun gelin alma ritüeli aslında daha coşkulu ve eğlenceli bir ritüel geleneğimizde. Eserde de aslında şunu anlatmak istedim, batılılaşma yoluna giden bir geleneğimizi, düğünlerimizi aslında ne yaparsak yapalım o ritüelden çıkaramıyoruz. Belirli altyapısını hala o geleneğimize sadık devam ettiriyoruz. Eser aynı şekilde bunu vurgulamak istiyor. Her ne kadar orkestrasyon olarak ilk temaları Avrupa stilinde olmasına rağmen ya da melodik hatlar batı müziğindeki hep alışılagelmiş o kullanım metotları gibi görünse de eser bir anda Türk müziği motiflerine, melodilerine dönüyor. Hatta batı müziği enstrümanları gelişme bölümünde klarnette ve trompette taksim yapıyor. Tabi bu geleneklerle birlikte harmanlandığında eser bambaşka bir boyut kazandı. Türk müziğindeki o melodik yapı bizim en önemli zenginliklerimizden. Bu da batı müziğinin çok sesliliğiyle birleştiğinde ses getirdi diye düşünüyorum, bu nedenle çok mutluyum."

        - Harput yöresi ve Balkan esintisi var

        Türk müzik kültürünün yöreleriyle birlikte çok zengin olduğunu vurgulayan Açıkgöz, "Her yöremizde ayrı bir dokunuş, ayrı bir duygu ve ayrı bir çeşitlilik var. Doğal olarak eserde aslında bu kültürümüzden de bahsediliyor. Taksim kullanımı, bu taksimin klarnetle kullanılışı, belki bir anda Harput yöresine, trompetle kullanımı bir anda Balkan esintisine neden oluyor. Bunlar birleştiğinde aslında bizim kültürümüzü tamamlayıcı öğeler haline gelmiş oluyor. Biz bu ritüeli yörelerimize göre düşündüğümüzde, her yörede farklı oluyor ama o ritüel her yörede aynı şekilde devam ediyor. Aslında bu nedenle hem bizim kültürümüzün bir kolajı hem de batı müziği ile harmanlanmış bir klasik eser olarak devam ediyor." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İlk 2 gün ne yedikleri de tespit edildi!
        İlk 2 gün ne yedikleri de tespit edildi!
        İsrail'de "7 Ekim araştırılsın" protestosu
        İsrail'de "7 Ekim araştırılsın" protestosu
        "Çocuklar toprak oldu" diye mesaj atmış
        "Çocuklar toprak oldu" diye mesaj atmış
        Birden fazla Covid geçirmek çocuklarda long Covid riskini artırıyor mu?
        Birden fazla Covid geçirmek çocuklarda long Covid riskini artırıyor mu?
        Anastasia'nın katiline kırmızı bülten kararı!
        Anastasia'nın katiline kırmızı bülten kararı!
        Vahşi cinayetin sırrını tek bir su bardağı çözdü
        Vahşi cinayetin sırrını tek bir su bardağı çözdü
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        Büyük Adım 80 yaşında
        Büyük Adım 80 yaşında
        "Milli Takım büyük bir adım attı"
        "Milli Takım büyük bir adım attı"
        Panayırların değişmeyen özü
        Panayırların değişmeyen özü
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        Dünyayı şaşırtan Danimarka geleneği
        Dünyayı şaşırtan Danimarka geleneği
        3 bölge için kuvvetli sağanak yağmur uyarısı
        3 bölge için kuvvetli sağanak yağmur uyarısı
        Rafa Silva'dan Beşiktaş'a 21 maddelik cevap!
        Rafa Silva'dan Beşiktaş'a 21 maddelik cevap!
        Yangında 30 kedisiyle birlikte öldü
        Yangında 30 kedisiyle birlikte öldü
        "Hiç aklımıza gelmeyecek bir şekilde..."
        "Hiç aklımıza gelmeyecek bir şekilde..."
        Zehirlenme dehşetinde anne ve babanın ifadeleri ortaya çıktı!
        Zehirlenme dehşetinde anne ve babanın ifadeleri ortaya çıktı!
        Türk Marşı'nın adı neden Türk Marşı?
        Türk Marşı'nın adı neden Türk Marşı?
        Bilinçsiz kullanımı organları bitiriyor
        Bilinçsiz kullanımı organları bitiriyor
        Beyoğlu metro inşaatında iskele çöktü: 1 ölü
        Beyoğlu metro inşaatında iskele çöktü: 1 ölü

        Benzer Haberler

        Malatya'daki iki kazada 2 kişi yaralandı
        Malatya'daki iki kazada 2 kişi yaralandı
        Özköse: "21 bin 760 yeni konut Malatya'nın yeniden doğuşunun sembolüdür"
        Özköse: "21 bin 760 yeni konut Malatya'nın yeniden doğuşunun sembolüdür"
        Malatya'da meydana gelen feci kazalar KGYS kameralarında
        Malatya'da meydana gelen feci kazalar KGYS kameralarında
        Malatya'da yağış sonrası mahsur kalan 33 kişi kurtarıldı
        Malatya'da yağış sonrası mahsur kalan 33 kişi kurtarıldı
        Malatya'da iki ayrı kazada 2 kişi yaralandı
        Malatya'da iki ayrı kazada 2 kişi yaralandı
        Şarampole devrilen TIR'ın şoförü yaralandı
        Şarampole devrilen TIR'ın şoförü yaralandı