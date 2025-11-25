Malatya'da kaybolan 74 yaşındaki kadın için arama çalışması başlatıldı

Bölgedeki ekiplerden bilgi alan Bozkurt, Turgut'un bulunması için tüm imkanların seferber edildiğini kaydetti.

Ekipler, sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü bölgede, dedektör köpeklerin de yardımıyla Turgut'un bulunması için arama çalışmalarını sürdürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.