        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Malatya'da kaybolan 74 yaşındaki kadın için arama çalışması başlatıldı

        Malatya'nın Darende ilçesinde kaybolan 74 yaşındaki Zeynep Turgut için arama çalışması başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2025 - 11:52 Güncelleme: 25.11.2025 - 11:52
        Malatya'da kaybolan 74 yaşındaki kadın için arama çalışması başlatıldı
        Malatya'nın Darende ilçesinde kaybolan 74 yaşındaki Zeynep Turgut için arama çalışması başlatıldı.

        Göllüce Mahallesi'nde yaşayan Turgut'tan haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye jandarmanın yanı sıra İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü bölgede, dedektör köpeklerin de yardımıyla Turgut'un bulunması için arama çalışmalarını sürdürüyor.

        Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, arama kurtarma çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirtti.

        Bölgedeki ekiplerden bilgi alan Bozkurt, Turgut'un bulunması için tüm imkanların seferber edildiğini kaydetti.

