        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri Haberleri

        Malatya'da 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler kabirleri başında anıldı

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Malatya'da afette yaşamını yitirenler, kabirleri başında anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2026 - 13:29 Güncelleme: 06.02.2026 - 13:29
        Malatya'da 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler kabirleri başında anıldı
        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Malatya'da afette yaşamını yitirenler, kabirleri başında anıldı.

        Malatya Şehir Mezarlığı'nda düzenlenen anma töreninde, depremlerde hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

        Malatya Valisi Seddar Yavuz ile protokol üyeleri, deprem anıtına ve kabirlere karanfil bıraktı, vatandaşlara başsağlığı diledi.

        Depremde yakınlarını kaybeden ve kabirlerin başında dua eden vatandaşların gözyaşı döktüğü görüldü.

        Törene, AK Parti Malatya milletvekilleri Bülent Tüfenkci ve Abdurrahman Babacan, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, ilgililer ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

