Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri Haberleri

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Malatya İş Dünyası Buluşması programında konuştu:

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Dünyada güvenlik harcamaları önümüzdeki dönem çok artacak. Japonya'sı, Almanya'sı, Avrupa'sı dahil birçok ülke geçmişe göre çok daha fazla bu alanlara para harcayacaklar. Dolayısıyla savunma sanayini biz tüm ülkede geliştiriyoruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2026 - 18:40 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Malatya İş Dünyası Buluşması programında konuştu:

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Dünyada güvenlik harcamaları önümüzdeki dönem çok artacak. Japonya'sı, Almanya'sı, Avrupa'sı dahil birçok ülke geçmişe göre çok daha fazla bu alanlara para harcayacaklar. Dolayısıyla savunma sanayini biz tüm ülkede geliştiriyoruz." dedi.

        Yılmaz, Malatya Büyükşehir Belediyesi Nikah Sarayı'nda düzenlenen Malatya İş Dünyası Buluşması programına katıldı.

        Burada konuşan Yılmaz, Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'te meydana gelen deprem felaketinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya çok kararlı bir irade koyduğunu belirterek, "Hızlandırılmış şekilde birçok hukuki mesele çözüldü. Yeni alanlar belirlendi. Bunlar projelendirildi, planlandı. Şehirlerin ana planları gözden geçirildi. İhaleler yapıldı, inşaatlar başlatıldı ve çok şükür 455 bin hak sahibine konutları teslim edildi bu 3 yıllık süreçte. Bu, Türkiye Cumhuriyeti devletinin ve Türk milletinin büyük başarısıdır." diye konuştu.

        Bölgede inşası süren yaklaşık 150 bin konutun daha bulunduğunu aktaran Yılmaz, şöyle devam etti:

        "Bunlar arasında Malatya'mızın da tabii çok önemli bir yeri var. 98 bini konut, 17 bini iş yeri, 5 bin civarı ahır olmak üzere 120 bin bağımsız bölüm orta ve üzeri hasar almıştı depremde. Bunların yüzde 96'sının yıkımı tamamlandı. Orta hasarlı binaların yüzde 52'si yıkıldı. Orta hasar ve üzeri 65 bin konut, 8 bin iş yeri ve 2 bin 200 ahır olmak üzere toplam 75 bin hak sahibi belirlendi. Bunlara 75 bin 572 konut ile 4 bin 88 iş yerinin kurası çekilerek teslim edildi ve birçok başka kalem de var tabii yapılan. Diğer taraftan 500 bin sosyal konut kampanyamız var. Oradan da Malatya'mız 9 bin 609 konutla önemli paya sahip. Onlar da önümüzdeki dönemde inşa edilecek."

        Yılmaz, deprem bölgelerinde yalnızca konut yapılmadığını vurgulayarak, hastanelerin, okulların, üniversitelerin, yolların yeniden yapıldığını, şehir altyapılarının yeniden gözden geçirildiğini, organize sanayi bölgeleri ve küçük sanayi sitelerinin yeniden inşa edilip genişletildiğini söyledi.

        - "Geçen yıl sadece mal ve hizmet ihracatımız 396 milyar dolara ulaştı"

        Küresel ekonomide belirsizliklerin arttığına işaret eden Yılmaz, buna rağmen Türkiye ekonomisinin büyümeye devam ettiğini, işsizlik oranının uzun süredir tek hanelerde bulunduğunu belirtti.

        Yılmaz, "İhracatımız Türkiye olarak 270 milyar doları aştı. Hizmet ihracatını da koyarsanız geçen yıl 396 milyar dolar ihracat yapmışız, mal ve hizmet ihracatı. 2002 yılında bizim toplam ekonomik büyüklüğümüz 238 milyar dolardı. Bırakın ihracatı falan, toplam büyüklüğümüz oydu. Geçen yıl sadece mal ve hizmet ihracatımız 396 milyar dolara ulaştı." bilgisini verdi.

        Enflasyonu düşürmeyi ve finansal istikrarı önceliklendirdiklerinin altını çizen Yılmaz, şunları kaydetti:

        "Bu konuda da önemli bir gelişme sağladığımızı ifade edebilirim. 2024 yılında yüzde 75,5'lere kadar ulaşmıştı enflasyon zirve nokta olarak. O tarihten bu yana yaklaşık 45 puanlık bir düşüş oldu ve geçen yılı 30 küsur puanla kapattık. Bu yılın ilk aylarında, ocak ve şubatta da biraz mevsimsel koşullar doğrusu aleyhimizde oldu. Yılın geneli için lehimizde. Yılı kurtardık diyorum ben ama 1-2 ayı belki kaybettik çünkü yağışlar, mevsim koşulları, lojistik birtakım sıkıntılar, şunlar, bunlardan bir miktar beklentilerin üzerinde, özellikle gıda enflasyonunu etkiledi. Ama yıl geneline baktığımızda özellikle yaz aylarında inşallah çok farklı bir atmosfer oluşacak."

        - "Gidişat aşağıya doğru hem enflasyonda hem faizlerde"

        Sanayinin zorlu küresel koşullara rağmen büyümeye devam ettiğine işaret eden Yılmaz, özellikle yüksek teknolojili alanların daha hızlı büyüdüğünü ifade etti.

        Yılmaz, emek yoğun sektörlere dönük özel bazı programlar geliştirdiklerini aktararak, "Geçen yıl emek yoğunluğu hassas dediğim sektörlere, istihdamını koruyan işletmelerde 2 bin 500 lira destek vermiştik. Bu sene bunu 3 bin 500 liraya çıkardık ve sadece KOBİ'lere değil, tüm işletmelere vereceğiz." dedi.

        Cevdet Yılmaz, şu değerlendirmelerde bulundu:

        "Son dönemlerde yine bir finansal paket hazırladık. Bir yandan genel finansal koşullar iyileşiyor. 2026, daha iyi bir yıl olacak finans açısından. Enflasyon da daha aşağı inecek. Faizler de daha aşağı inecek. Aylık dalgalanmalar, istisnalar, mevsimsel etkiler her zaman olabilir. Ben genel trendden, gidişattan bahsediyorum. Gidişat aşağıya doğru hem enflasyonda hem faizlerde. Dolayısıyla genel finansal koşullar iyileşecek 2026'da. Önceki 2025'e göre daha iyi olacak. Bunda hiç tereddüt yok ama biz o genel koşulların iyileşmesini beklemeden selektif dediğimiz, seçici dediğimiz politikalarla da belli kesimlerin finans maliyetlerini düşürme çabası içindeyiz."

        - "Sanayide daha ileri bir aşamaya gelinmesinde fayda var"

        Malatya'nın bütün bölgeyi sürükleyen önemli bir lokomotif il konumunda bulunduğunu belirten Yılmaz, kentin turizm açısından önemli bir potansiyelinin olduğunu dile getirdi.

        Yılmaz, Malatya'nın önemli bir sanayi şehri olduğunu vurgulayarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

        "Sanayide geldiğimiz yer önemli ama artık bir sonraki aşamayı tartışmak lazım. Nedir? Mevcut sanayilerimizi koruyacağız, geliştireceğiz, markalaştırmadan tasarıma, verimlilik artırıcı yatırımlara varıncaya kadar. Bir taraftan da Malatya'nın artık yeni sanayi alanlarını da tartışması lazım. Savunma sanayi bunlardan biri. ASELSAN'ın yatırımı kıymetli gerçekten. Sembolik bir değeri de var bence. Yeni bir sektör kazandırmak demek. Dünyada güvenlik harcamaları önümüzdeki dönem çok artacak. Japonya'sı, Almanya'sı, Avrupa'sı dahil birçok ülke geçmişe göre çok daha fazla bu alanlara para harcayacaklar. Dolayısıyla savunma sanayini biz tüm ülkede geliştiriyoruz. Malatya gibi sanayi kültürü, altyapısı olan illerimizde mutlaka bu sanayide de daha ileri bir aşamaya gelinmesinde fayda var."


        Tarımın stratejik sektör olmaya devam ettiğini anlatan Yılmaz, "Bu konuda da kayısı başta olmak üzere Malatya'nın değerlerini biliyoruz. Geçen yıl maalesef talihsiz bir dönem oldu. Ama Sayın Bakanımız da belirtti. Biz elimizden gelen bütün bu bütçe kısıtlarına rağmen her türlü desteği sunmaya, çiftçilerimizin yanında olmaya çalıştık ve önemli destekler sunuldu. Bu sene inşallah çok daha iyi bir tarımsal mevsimi de göreceğiz. Diğer boyutlarıyla da birlikte Malatya'nın tarımdaki katma değerini gıda sanayiyle birlikte nasıl artıracağına iyi odaklanmamızda fayda var diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

        Programa, Malatya Valisi Seddar Yavuz, AK Parti Malatya Milletvekilleri, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu da katıldı.

        Öte yandan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, program öncesinde Malatya Büyükşehir Belediyesini ziyaret ederek, kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Trump, saldırı seçenekleri hakkında bilgilendirildi"
        "Trump, saldırı seçenekleri hakkında bilgilendirildi"
        Bahis soruşturmasında iddianameler düzenlendi!
        Bahis soruşturmasında iddianameler düzenlendi!
        İkra bebek ile babasının yaşadığı dehşette istenen ceza belli oldu!
        İkra bebek ile babasının yaşadığı dehşette istenen ceza belli oldu!
        Galatasaray'ın Devler Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        Galatasaray'ın Devler Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        İkinci 27 Şubat mesajı okundu
        İkinci 27 Şubat mesajı okundu
        27 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        27 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        Şarkıcı Edis Görgülü gözaltına alındı
        Şarkıcı Edis Görgülü gözaltına alındı
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Nazlı değil, Yaren'miş! Adem Amca ile 15'inci kez buluştular
        Nazlı değil, Yaren'miş! Adem Amca ile 15'inci kez buluştular
        Ramazan Günlüğü 9. Bölüm
        Ramazan Günlüğü 9. Bölüm
        Aşk itirafı
        Aşk itirafı
        "Mirastan vazgeçmeyeceğim"
        "Mirastan vazgeçmeyeceğim"
        Altyapı çalışmasında lahit bulundu
        Altyapı çalışmasında lahit bulundu
        ABD, İsrail Büyükelçiliği'ni tahliye ediyor
        ABD, İsrail Büyükelçiliği'ni tahliye ediyor
        "Trump olası saldırı seçenekleri hakkında bilgilendirildi" iddiası
        "Trump olası saldırı seçenekleri hakkında bilgilendirildi" iddiası
        Boşanma davasında tanık olarak dinlendi
        Boşanma davasında tanık olarak dinlendi
        Pakistan ve Afganistan neden savaşıyor?
        Pakistan ve Afganistan neden savaşıyor?
        Pakistan: Afganistan'a açık savaş ilan ettik
        Pakistan: Afganistan'a açık savaş ilan ettik
        Askeri güçte Pakistan açık ara önde
        Askeri güçte Pakistan açık ara önde
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Başkan Er'e tebrik
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Başkan Er'e tebrik
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Türkiye üretim ihracat ve istihdamda yolu...
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Türkiye üretim ihracat ve istihdamda yolu...
        Malatya'da trafik kazası: 2 yaralı
        Malatya'da trafik kazası: 2 yaralı
        Kamyonet, caddede refüjü aşıp karşı şeride geçti; o anlar kamerada
        Kamyonet, caddede refüjü aşıp karşı şeride geçti; o anlar kamerada
        Başkan Geçit "Çözüm odaklı çalışıyoruz, sürekli sahadayız"
        Başkan Geçit "Çözüm odaklı çalışıyoruz, sürekli sahadayız"
        Başkan Özköse; "28 Şubat sadece bir tarih değildir"
        Başkan Özköse; "28 Şubat sadece bir tarih değildir"