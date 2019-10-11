İstanbul'da Malatya'nın tanıtımı sürüyor

Malatya ‘dan İstanbul’a gidip Yenikapı’da düzenlenen ‘Malatya Tanıtım Günleri’ etkinlikleri kapsamında stantları gezen yöneticiler, başarılar diledi.

AK Parti Merkez Karar ve Yürütme Kurulu (MKYK) üyesi Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, AK Parti MKYK üyesi Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek, Malatya Dernekler Federasyonu (MADEF) Genel Başkanı Yılmaz Durmuş ile birlikte bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri stantları gezerek Malatya tanıtım günlerine katılan ilçe belediyelerini, kurumları ve esnafları ziyaret ederek sohbet ettiler.

Burada açıklama yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya tanıtımına büyük katkı sağlayacağına inandığı böyle büyük bir organizasyonda yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Başkan Gürkan, “İstanbul’daki Malatyalı hemşehrilerimizin Malatya özlemini bu fuar sayesinde gidereceklerine inanıyorum. Malatya’nın yemeklerini, tatlılarını ve hatta havasını bu fuar sayesinde içlerine çekme imkanına kavuşmuş olacaklar. Hemşehrilerimizin bir nebzede olsa sıla özlemini giderebildiysek ne mutlu bize” dedi.

İstanbul’daki Malatya Tanıtım Günleri 13 Ekim Pazar gününe kadar devam edecek. Bu süre zarfında İstanbul ve yakın çevresinde yaşayan Malatyalılar ile İstanbul halkı fuar alanını ziyaret ederek Malatya’yı daha yakından tanıma fırsatı yakalayacak.

MALATYA 11 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:03

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