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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Sivas TSO’dan Malatya TSO’ya ziyaret

İHA

Sivas TSO Başkanı Mustafa Eken ve yönetimi, Malatya TSO Başkanı Oğuzhan Sadıkooğlu ve yönetimini ziyaret etti.

Sivas TSO’dan Malatya TSO’ya ziyaret

Sivas TSO Başkanı Mustafa Eken ve yönetimi, Malatya TSO Başkanı Oğuzhan Sadıkooğlu ve yönetimini ziyaret etti.
Süper Ligde oynanacak olan Yeni MalatyasporSivasspor karşılaşmasını izlemek için kente gelen Sivas Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Mustafa Eken, Başkan Yardımcısı Cengiz Akpolat, Meclis Başkan Vekili Burhan Demirkaynak Malatya Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret etti.
STSO Başkanı Mustafa Eken’i, Malatya TSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Meclis Başkanı Hasan Özkan karşıladı. Ziyarette konuşan MTSO Başkanı Sadıkoğlu, Eken ve yönetimin Sivas ekonomisinin farklı bir boyuta taşıma adına gayret gösterdiklerini belirterek “Başarılı bir oda başkanımız, kendilerinin çalışmalarını her zaman takdir ediyoruz. TOBB’da da beraber görev yaptığımız değerli bir arkadaşımız. Kendilerini burada ağırlamaktan onur duyduğumuzu söylemek istiyoruz. İleri ki dönemde stratejik ortaklık ile Sivas ve Malatya’nın kardeş oda olarak da birlikte etkinlikler düzenlemeyi planlıyoruz. Sivas Malatya kardeşliğini nasıl pekiştirebiliriz diye de istişarelerde bulunduk” dedi.
Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Eken’de “Malatya bizim için çok değerli bir şehir. Yakın şehirlerin birbirlerine sahip çıkması gerekiyor. Malatya da bize çok yakın, kardeş oda olarak da ileri ki günlerde program yapacağız. Türkiye’miz değişiyor illerimiz değişiyor bizler de Ticaret ve Sanayi Odası olarak Malatya ve Sivas’ımızın gelişmesi adına birlikte elimizden gelen gayreti göstereceğiz” diye konuştu.

MALATYA

07 Aralık 2019 Cumartesi

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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