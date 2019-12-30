1. Amatör Küme'de haftanın sonuçları

Malatya 1. Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi'nde 6. hafta maçları tamamlandı.
Malatya 1. Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi'nde heyecan sürüyor. 6. hafta maçlarında 7 karşılamada 30 gol kaydedildi. 15 takımın mücadele ettiği amatör kümede yoluna kayıpsız devam eden iki takımdan Darendespor 50'lık skorla, Hekimhan Girmanaspor ise 21 ile bu haftayı da galibiyetle kapattı. B Grubu'nun lideri durumundaki Arapgirspor'un puan kaybettiği haftada 70'lık skorla galip gelen Arguvan Belediyespor liderliğe yükseldi.
1. Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi'nin 6. haftasında oynanan maçlarda şu sonuçlar alındı:
Malatyaspor: 0 Darendespor: 5
Demirspor: 2 Kale Gençlerbirliği: 1
Hekimhan Girmana: 3 Akçadağ Anka: 1
Malatyagücü: 4 Sanayispor: 2
1966 Malatya Gençlik: 1 Orduzuspor: 2
Arguvan Belediyespor: 7 Hekimhan Belediyespor: 0
Arapgirspor: 1 Battalgazi Belediyespor: 1
Ataköyspor haftayı bay olarak geçirdi.
MALATYA
30 Aralık 2019 Pazartesi
- İMSAK 06:08
- GÜNEŞ 07:36
- ÖĞLE 12:34
- İKİNDİ 15:01
- AKŞAM 17:22
- YATSI 18:44