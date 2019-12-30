1. Amatör Küme'de haftanın sonuçları

Malatya 1. Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi'nde 6. hafta maçları tamamlandı.

Malatya 1. Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi'nde heyecan sürüyor. 6. hafta maçlarında 7 karşılamada 30 gol kaydedildi. 15 takımın mücadele ettiği amatör kümede yoluna kayıpsız devam eden iki takımdan Darendespor 50'lık skorla, Hekimhan Girmanaspor ise 21 ile bu haftayı da galibiyetle kapattı. B Grubu'nun lideri durumundaki Arapgirspor'un puan kaybettiği haftada 70'lık skorla galip gelen Arguvan Belediyespor liderliğe yükseldi.

1. Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi'nin 6. haftasında oynanan maçlarda şu sonuçlar alındı:

Malatyaspor: 0 Darendespor: 5

Demirspor: 2 Kale Gençlerbirliği: 1

Hekimhan Girmana: 3 Akçadağ Anka: 1

Malatyagücü: 4 Sanayispor: 2

1966 Malatya Gençlik: 1 Orduzuspor: 2

Arguvan Belediyespor: 7 Hekimhan Belediyespor: 0

Arapgirspor: 1 Battalgazi Belediyespor: 1

Ataköyspor haftayı bay olarak geçirdi.

MALATYA 30 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:08

GÜNEŞ 07:36

ÖĞLE 12:34

İKİNDİ 15:01

AKŞAM 17:22

YATSI 18:44

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