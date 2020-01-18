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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Milletvekili Kahtalı Kış Sohbetleri Programı'na konuk oldu

İHA

AK Parti Malaya Milletvekili Hakan Kahtalı "Kış Sohbetleri Programı'na" konuk oldu.

Milletvekili Kahtalı Kış Sohbetleri Programı'na konuk oldu

AK Parti Malaya Milletvekili Hakan Kahtalı "Kış Sohbetleri Programı'na" konuk oldu.
Belleğini Koruyan Kentler Derneği'nin koordinasyonuna düzenlenen 'Kış Sohbetleri' programına konuk olan AK Parti Malaya Milletvekili Hakan Kahtalı, programının önemine vurgu yaptığı konuşmasında, "Akçadağ denildiğinde emin insan,güvenilir, sözüne sağlam insanlar akla gelir bu anlamda Akçadağlılar bizim için bir değerdir"dedi.
Ocak ayı itibariyle Akçadağ ilçesinde start alan "Kış Sohbetleri Programı" devam ediyor.
İlçeye bağlı Doğu Mahallesi'nde Mahalle sakinlerinden Orhan Akgün'ün ev sahipliğinde gerçekleştirilen 'Kış Sohbetleri' programına, AK Parti Malaya Milletvekili Hakan Kahtalı, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Ticaret Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Malatya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özcan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Abdulkadir Baharçiçek, Malatya Ticaret Borsası, Meclis Başkanı Erdoğan Ünal, Malatya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Erdal Aktürk, AK Parti Malatya İl Başkan Yardımcısı Mahmut Boyraz, Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Programı Öğretim Üyesi Doç Dr. Ali Ayhan, Yeşilyurt Belediye Meclis Üyesi Nusret Aslan, Akçadağ'ın eski Belediye Başkanlarından Bayram Karaaslan, Akçadağ Muhtarlar Dernek Başkanı Eyüp Gönültaş, Malatya Çağdaş Gazeteciler Derneği Şube Başkanı İbrahim Göçmen, Malatya Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri Ali Aladağ, Doğu Mahalle Muhtarı Turgay Güneş ile mahalle sakinleri katıldı.
Programda konuşan Belleğini Koruyan Kentler Dernek Başkanı Levent İskenderoğlu, "Temel amacı kentlerin belleğinin korunması ve yaşatılması olan Belleğini Koruyan Kentler Derneği, bu amaç kurulduğu günden bu yana doğrultusunda çalışmalarını sürdürmekte olan ulusal ölçekte faaliyet gösteren bir sivil toplum kuruluşudur. Derneğimizin ana çalışma başlıkları şu şekildedir. Kültürel Bellek, Doğal Bellek ve Sosyal Bellek. Bu başlıklar altında onlarca akademisyen ve yüzlerce gönüllümüz ile ilkeli ve bilimsel bir disiplin içerisinde çalışmalarımızı yürütmekteyiz. Bugün bizleri kırmayarak programımıza iştirak eden tüm katılımcılara ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi
İlçede hizmet veren Akçadağ Şehit Gökhan Aslan Devlet Hastanesi ve sağlık yatırımları hakkında bilgiler aktaran İl Sağlık Müdürü Recep Bentli'de, daha önceden ilçede yapımına başlanan ve çeşitli nedenlerden dolayı çalışmalarda bir süreliğine aksamaların yaşandığı Toplum Sağlık Merkezi (TSM) Aile Sağlık Merkezi (ASM) için YİKOP'un önümüzdeki günlerde ihaleye çıkacağını Akçadağ Şehit Gökhan Aslan Devlet Hastanesi ise 7 uzman hekimle hizmet verildiğini hastanenin branş ve yatak sayınının artılmasına yönelik talepleri de değerlendirdiklerini kaydetti.
Akçadağlıların konuk severliği ve misafirperverliğine dikkat çeken Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Ticaret Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ile Malatya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özcan ise "Kış Sohbetleri Programı'nın" Akçadağ ve Malatya'da için önemine vurgu yaparak programının sürdürebilirliğinin önemli olduğunu söyledi.
Programa katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay,"Bu programda her konun konuşulmasında fayda var. Siyasette, sanatta, bilgi de bunların hepsi hayatımız bir parçası. Programa katkı sunmak adına talep edilmesi durumunda bu güzel programa üniversitemizde farklı branşlarda görev yapan hocalarımızın katılımını sağlamak adına üzerimize düşen neyse yapmaya hazırız.Allah yolunuzu açık etsin"dedi
Programda son olarak konuşan AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı 'da "Allah'a şükürler olsun ülkemize 1718 yıldır hizmet ediyoruz. Çok güçlü bir liderimiz var. Cumhuriyet tarihinin hemen hemen beşte birini AK Parti hükümetleri olarak bizler idare etmiş olduk. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde çok güçlü bir kadro ile Türkiye'nin her yerinde her anlamda Cumhuriyet tarihi boyunca yapılmış olan bütün yatırımların 4 katını yapmayı bizlere nasip etti bu bizim için gurur kaynağı" diye konuştu

MALATYA

18 Ocak 2020 Cumartesi

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